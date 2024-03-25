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BMW, Şirket Tarihindeki En Yüksek İşletme Karını Elde Etti

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Alman otomobil üreticisi BMW, şirket tarihindeki en yüksek işletme karını elde ettiğini açıkladı. BMW, bu rekor kar ile birlikte önümüzdeki iki yılda yeni teknolojilere ve tesislere yapılacak büyük yatırımlara odaklanıyor.

BMW, şirket tarihinin rekor işletme karını elde etti

Münih'te gerçekleştirilen bilanço sunumunda BMW CEO'su Oliver Zipse, 2025 yılından itibaren piyasaya süreceği "Neue Klasse" (Yeni Sınıf) modellerinin planlarını duyurdu. Elektrikli bir SUV modelini tanıtan Zipse, BMW'nin bu yeni modelle sadece araçların tahrik sistemini değil, aynı zamanda tasarım ve iç mekanını da kökten değiştireceğini ifade etti.

Geliştirme Şefi Frank Weber ise bu sürecin şirket tarihinin en büyük yatırımı olduğunu vurguladı ve "Tüm teknolojilerimizi en son duruma getiriyoruz" şeklinde konuştu. BMW'nin "Neue Klasse" hamlesi, otomotiv endüstrisindeki elektrikli ve sürdürülebilir geleceğe doğru attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BMW Neue Klasse X elektrikli SUV görüntüleri sızdırıldı!

Hesaplamar şu ana kadar işe yarıyor: 2023'te Mini ve Rolls-Royce dahil BMW, yüzde 6 oranında daha fazla otomobil sattı. Satışlar yüzde 9 artışla 155 milyar Euro'ya yükseldi; bu, BMW Group'un ilk kez 153 milyar Euro ile Mercedes Car Group'tan daha fazla satış elde ettiği anlamına geliyor. Faaliyet sonucu, şirket tarihindeki en yüksek değer olan 18,5 milyar Euro'ya ulaştı.

BMW'nin yatırımları da 8,8 milyar Euro ile tarihi rekor seviyede; ana rakibi Mercedes'ten bir milyar daha fazla. Grup, tarihi yüksek yatırım harcamalarını 2024 yılında da sürdürmek istiyor. Para, pil üretiminin kurulmasına ve 2025 yılında "Neue Klasse" elektrikli SUV'un üretileceği Macaristan'ın Debrecen kentindeki yeni fabrikaya aktarılacak.

BMW'nin bu rekor kar ve büyük yatırımlarla elektrikli araç pazarında daha etkin bir rol oynaması bekleniyor. Ancak bu süreçte, artan maliyetler ve global tedarik zinciri sorunları gibi zorluklarla karşılaşabilir.

Bu yeni sınıf, elektrikli araçların yanı sıra yenilikçi iç mekan tasarımları ve gelişmiş sürücü destek sistemleriyle sektörde dikkat çekiyor. BMW'nin bu yatırımlarının, otomobil sektöründeki rekabet dinamiklerini nasıl değiştireceği ve markanın gelecekteki konumunu nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Elektrikli araçlar ve yenilikçi teknolojiler konusundaki bu önemli adımlar, BMW'nin sektördeki liderliğini koruma ve genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. BMW'nin bu yeni yatırımlarla nasıl bir başarı elde edeceği ve otomotiv sektöründeki yerini nasıl sağlamlaştıracağı, endüstri uzmanları ve tüketiciler tarafından yakından takip edilecek önemli konular arasında.

Siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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