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BMW, 3D baskı teknolojisiyle spor ayakkabı üretiyor

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BMW, 2026 Kış Olimpiyatları için 3D baskılı traksiyon destekleri kullanarak spor ayakkabı üretiyor. Geliştirdiği özel baskı teknolojisi ile spor dünyasına büyük bir yenilik getiriyor. Bu yenilikçi teknoloji, sporcuların performansını artıracak şekilde özelleştirilmiş ayakkabılar sunacak.

BMW, 2026 Kış Olimpiyatları için 3D baskılı traksiyon destekleri kullanarak spor ayakkabı üretiyor. Geliştirdiği özel baskı teknolojisi ile spor dünyasına büyük bir yenilik getiriyor. Bu yenilikçi teknoloji, sporcuların performansını artıracak şekilde özelleştirilmiş ayakkabılar sunacak. İşte detaylar…

BMW, 3D baskı teknolojisiyle spor ayakkabı üretiyor

BMW, buz üzerindeki performansı maksimize etmek için ayakkabıların tasarımında ve üretim sürecinde 3D baskı teknolojisini kullanıyor. Her sporcunun ayak yapısına uygun olarak tasarlanan bu ayakkabılar, bireysel ihtiyaç ve tercihlere göre özelleştirilebiliyor.

Bobsled sporunda, itme aşamasında elde edilen hız ve ivme, yarışın sonucu üzerinde belirleyici bir etkiye sahip. BMW'nin bu spor ayakkabı modelleri, sporcuların buz üzerinde daha güvenli ve kontrollü bir itme gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

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Teknoloji ve performans buluşuyor

Bu özelleştirilmiş ayakkabıların üretim süreci, BMW'nin Katkı Maddesi İmalat Merkezi'nde gerçekleşiyor. Burada, yüksek hassasiyetli lazer teknolojisi kullanılarak, metal tozu katmanlarından dayanıklı ve hafif spike tabanları üretiliyor.

Bu ayakkabılar, ilk kez Dünya Kupası denemeleri sırasında test edildi ve BMW'nin geliştirdiği spor ayakkabı modelleri olumlu geri bildirimler aldı. Sporcular, ayakkabıların konforunu ve performans artışını övdü.

BMW, bu teknolojinin geliştirilmesine devam ediyor ve 2026 Kış Olimpiyatları için sporcuların ihtiyaçlarına en uygun ayakkabıları sunmayı hedefliyor. BMW'nin özelleştirilmiş spor ayakkabı modelleri, sporcuların performansını artıraracak gibi görünüyor.

Siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Dev otomobil üreticisinin spor ayakkabı işine girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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