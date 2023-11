BlizzCon 2023 Başladı: Blizzard'ın Oyunlarından Önemli Açıklamalar

Kaliforniya'da düzenlenen ve Blizzard Entertainment'ın oyuncu topluluklarını canlı olarak bir araya getirdiği ve dört yıl aradan sonra gerçekleşen BlizzCon 2023 etkinliği başladı. Etkinlik sırasında Blizzard'ın tüm büyük oyunlarından geliştiriciler önemli açıklamalar yaptı. İşte detaylar…

Blizzard, BlizzCon 2023'e iyi hazırlandı!

Blizzard Entertainment başkanı Mike Ybarra, etkinliğin açılış töreninde milyonlarca oyuncuya teşekkürlerini sunarak oyuncularla olan bağlarını vurguladı. Etkinlik sırasında Blizzard'ın tüm büyük oyunlarından geliştiriciler önemli açıklamalar yaptılar.

Öne çıkan bazı duyurular şunlar:

World of Warcraft : The War Within:

Warcraft evreninin yeni genişletmesi olan Worldsoul Saga'nın ilk parçası olan bu genişletme, 2024'te çıkacak. Oyuncular, antik bir uygarlığın gücünü elde ettiği yeni bir kıta olan Khaz Algar'a seyahat edecekler.

Diablo IV: Nefret Çanağı:

Diablo IV'ün yeni genişletmesi, oyuncuları baş iblis Mephisto'nun planlarını öğrenmeye davet ediyor ve 2024'ün sonlarında çıkacak.

World of Warcraft : Cataclysm Classic:

2010 yılında çıkan üçüncü World of Warcraft genişlemesi olan Cataclysm Classic, 2024 yılında geri dönüyor ve bir dizi yeni özellikle geliyor.

Warcraft Rumble:

İlk mobil Warcraft oyunu olan Rumble, iOS ve Android platformlarında oyuncuları Warcraft evrenine davet ediyor. Oyuncular, sevilen karakterlerle ordu kurup stratejik savaşlara katılabilecekler.

Hearthstone Battlegrounds Duos:

2024'te gelen bu yeni oyun modu, iki oyuncunun birlikte strateji belirleyip kartları, canları ve kaynakları paylaşarak galip gelmeye çalıştığı iş birliği gerektiren bir oynanış sunacak.

Overwatch 2:

Overwatch 2, yeni tank kahramanı Mauga ile güncellendi. Ayrıca oyuncular, Hanamura'dan ilham alan yeni harita Hanaoka'yı ve PvP oyun modu Kapışma'yı deneyimleyebilecekler.

Blizzard, insan kanıyla PC çekilişi yapıyor!

Geliştiricilerin ve oyuncuların Blizzard'ın büyük oyun topluluklarını kutlamak için bir araya geldiği etkinlik, Anaheim Convention Center'da gerçekleşiyor ve YouTube ile Twitch üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Siz de bu kanallar aracılığıyla takip edebilirsiniz.