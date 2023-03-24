Bir devrin sonu: Toshiba satılıyor!

Japon teknoloji devi Toshiba son zamanlarda zorlu bir dönemden geçiyordu. Bunun sonucunda Toshiba satılacak mı? İşte detaylar...

Japon teknoloji devi Toshiba mali açıdan zor dönemler geçiriyor. Şirket bellek yongası üreticisi Kioxia Holdings'in yüzde 40'lık hissesiyle beraber büyümeye devam ederken muhasebe yanından vuruldu. Marka yaşadığı ağır finansal kayıplara daha fazla dayanamadı ve Japan Industrial Partners'ın (JIP) teklifini kabul etti.

15,2 milyar dolarlık satın alımla teknoloji dünyasında bir devir daha kapanacak!

Japan Industrial Partners Toshiba'yı bünyesine katmak için 15,2 milyar dolar teklif etti. Şirket içine girdiği maddi çıkmazda bu teklifi kabul etti ve anlaşmayı imzaladı. Buna göre şu an Japon borsasında 1,8 milyar Yen yani 14 milyar dolar değere sahip olan 147 yıllık teknoloji devi artık JIP bünyesine dahil olacak.

JIP yani Japan Industrial Partners'a yakından bakarsak şirket Orix, Chubu Electric Power ve Rohm gibi çeşitli sektörlerden firmalara sahip. Yani Japonya üzerinde Toshiba gibi sıkıntıya giren birçok şirketi satın alarak kendi bünyelerinde işletmeye devam ediyorlar diyebiliriz.

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Peki Toshiba bu duruma nasıl geldi?

Toshiba'nın 147 yıllık çınarı nasıl devirdiği de merak konusu tabi. Başarılı teknoloji devi ne oldu da bu duruma geldi? Aslında bu iş 2017 yılına dayanıyor. Marka o dönem ABD'de bir nükleer santral ihalesi aldı ve çalışmalara başladı. Ancak işin sonucu başarısız oldu ve bundan Toshiba sorumlu tutuldu.

Bu başarısızlığın getirdiği sorumluluksa şirket üzerinde mali bir yük oluşturdu ve şirketi iflasa doğru sürüklemeye başladı. Ardından şirketin en büyük gizli hissedarı Effissimo Capital Management fonu da Toshiba üzerinde ciddi bir baskı yapmaya başladı.

Bu baskılar ve mali yükler karşısında Toshiba 2022 yılının ilkbaharından itibaren satın alım teklifleri istemeye başladı. Fakat JIP'e kadar birçok firma gerçeğe dayanmayan "komik sayılabilecek" teklifler verdi. JIP ise bugüne kadar verilebilecek en gerçek teklifi yaptı ve Toshiba ile anlaştı.

Son çeyrek raporları pekte iç açıcı olmayan Toshiba önümüzdeki perşembe günü itibariyle artık bir JIP grubu şirketi olacak. Toshiba'nın geleceğiyle ilgili bir açıklama yapılmasa da şirketin teknoloji üretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!