Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği, kripto, blokzincir ve Web 3.0 alanlarında yeni nesil finansal okuryazarlığı artırarak kadınları güçlendirmeyi amaçlayan Binance Teknolojide Kadın Akademisi'ni hayata geçirdi. İşte detaylar…

Binance Teknolojide Kadın Akademisi hayata geçti!

Binance TR ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen, sektörden olan ya da olmayan kadınların bilgi birikimini artırmayı, Türkiye'deki startup ekosistemini desteklemeyi ve kadın girişimcilerin sayısını artırmayı hedefleyen Akademinin 25 Aralık'a kadar başvuru alacak pilot uygulaması, 8 haftalık bir eğitimle 25 öğrenciyi güncel finansal teknolojiler alanında eğitecek.

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Binance TR Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Eldoğan, akademinin hedeflerini açıklayarak, öğrencilere finans, teknoloji, kripto, NFT, bulut bilişim gibi konularda bilgi birikimini artırma fırsatı sunacaklarını belirtti.

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Aynı zamanda, üniversite 4. sınıf ve yeni mezun öğrencilere finans ve teknoloji alanlarında yeni fikirlerin ortaya çıkmasına destek olacaklarını ve Türkiye'deki startup ekosistemini güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Eldoğan, kadınların finans ve teknoloji sektöründeki varlığını artırmak için bu inisiyatife destek çağrısında bulundu.

Teknolojide Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, gelişen teknolojilerle birlikte dünyadaki belirsizliğin giderek arttığından ve insanların teknolojinin hızına istenilen ölçüde yetişemediğinden bahsetti.

Öney, Binance ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliğinde kurulacak Binance Teknolojide Kadın Akademisi'nin öneminden bahsederken "Çok yakın bir zamanda günlük hayatımızda yaptığımız finansal ve finansal olmayan birçok işlem Web 3.0 ve blokzincir ekosisteminin sağladığı merkeziyetsiz yapı içerisinde var olacak. Bunun için herkesin Web3.0, blockzincir ve kripto alanında eşit düzeyde bir bilgi birikimine sahip olması gerekiyor" dedi.

Bilim ve teknolojide uzman açığının Türkiye'de ve dünyada giderek arttığının altını çizen Öney, bu açığı kapatmak için kadınlara önemli bir görev düştüğünü belirtti. Blokzincir ve kripto ekosisteminde çalışan kadınların yüzdesinin %20-25 civarında olduğunu paylaşan Öney, akademinin vereceği eğitimlerle blokzincir ve kripto alanında çalışan kadınların yüzdesini artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunacağını, Türkiye'nin teknolojik ve ekonomik gücüne de güç katacağını ifade etti.

Öney, Binance'in toplumsal cinsiyet alanında yürüttüğü çalışmaları önemsedikleri ve destekledikleri için blok zincir ve kripto alanlarında katılımcıların bilgilerini pratiğe dökebilecekleri bir ortam yaratacak akademiyi birlikte yürütmekten son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Binance TR tarafından kadınların sektörü dönüştürebileceği inancıyla hayata geçirilen Binance Teknolojide Kadın Akademisi kapsamında Teknolojide Kadın Derneği mentorluk desteği de veriyor olacak.

Blockchain Week 2023 İstanbul kapsamında gerçekleştirilen İnovasyon Sahnesi'nde Binance TR Sosyal Medya Yöneticisi Tuğçe Bozkurt moderatörlüğünde düzenlenen panelde teknoloji ve kripto alanında çalışmalar yürüten 4 kadının ilham veren hikayeleri paylaşıldı.

Tuğçe Bozkurt'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Binance Angel Elif Aydın, Cave Currency Co-founder Ekin Albayrak, Crypto House Co-founder Filiz Yalçın ve Binance Angel Zeynep yer aldı. Panelde, katılımcıların kendi kariyer hikayeleri, sektördeki zorluklar ve merkeziyetsiz dünyanın sunduğu fırsatlar gibi konular ele alındı.