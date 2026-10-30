Binance, siber saldırıda 6,3 milyar dolarlık dijital varlığın etkilendiğini açıkladı

Kripto para devi Binance, potansiyel bir siber saldırı sebebiyle 6,3 milyar dolar (yaklaşık 314 milyar lira) değerinde dijital varlığın etkilendiğini belirtti. Dünyanın en büyük kripto para borsası, bu varlıkların yaklaşık yarısının dondurulduğunu fakat çoğunun hala bilgisayar korsanlarının elinde olduğunu belirtti.Şirket "tüm kayıpları karşılayacağını" açıkladı.Binance, ilk tespitlere göre saldırıda bir çalışanın ele geçirilmiş dizüstü bilgisayarının kullanılmış olabileceğini ve saldırganın bu bilgisayar sayesinde izinsiz para çekme işlemleri yapabileceğini açıkladı.İki analiz firması, saldırıyı TraderTraitor adlı Kuzey Koreli bir siber saldırı ekibinin gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi.2025'te de Bybit borsasına yönelik 1,5 milyar dolarlık (yaklaşık 75 milyar lira) siber saldırı gerçekleşmişti. 'Dönüm noktası'Yapay zeka destekli soruşturma şirketi TRM Labs, Binance saldırısındaki bazı unsurların Bybit saldırısı da dahil daha önceki Kuzey Kore bağlantılı olaylara benzediğini belirtti.Laboratuvarın küresel politika sorumlusu Ari Redbord, BBC'ye yaptığı açıklamada Binance saldırısının sektörün daha önce hiç görmediği türden bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi.Redbord, saldırganın hala çok büyük miktarda çalıntı varlığa sahip olduğunu ve bu nedenle fonların izini sürme ve geri alma çabalarının henüz sona ermediğini ekledi.Bir diğer kripto analiz firması Chainalysis de saldırının arkasında Kuzey Koreli grubun olabileceğini belirtti.Chainalysis Araştırma Başkanı Eric Jardine, kripto para platformlarının varlıkların yüksek değeri nedeniyle bilgisayar korsanları için cazip hedefler olduğunu söyledi.Jardine ayrıca tüm platformların tetikte olması gerektiğini vurguladı.Binance, BBC'nin olayın Kuzey Kore ile muhtemel bağlantısı hakkındaki sorularına doğrudan yanıt vermedi.Ancak şirket "Bu suçluların kimliğini doğrulamak ve adalete teslim etmek için kolluk kuvvetleri ortaklarımızla yakından çalışıyoruz" dedi. Özellikle Amerikalı sakinlere yönelik alım satım hizmetleri sunan çok daha küçük kripto platformu Binance.US'in sorundan etkilenmediği de belirtildi.Binance'in eş Yönetim Kurulu Başkanı Yi He, sosyal medya paylaşımlarında "Önce güvenlik: Ortamın güvenli olduğu teyit edilene kadar para çekme işlemleri şu anda devre dışı bırakılmıştır" dedi.Diğer iki büyük kripto para platformu Tether ve Circle da yaklaşık 2,4 milyar dolarlık (yaklaşık 120 milyar lira) varlığı dondurduklarını açıkladı.Kripto para borsası Coinbase, olaydan etkilenmediğini ve durumu takip ettiğini belirtti.Kripto para sektöründeki çeşitli gözlemciler, Binance borsasının güvenlik sorununu doğrulamasından saatler önce muhtemel bir siber saldırı konusunda endişelerini dile getirmişti.2017'de Çin'de kurulan Binance, kullanıcıların dijital varlık ticareti yapmasına olanak tanıyor ve dünya çapında 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.Borsa, dünya çapındaki denetleme kurumlarının incelemesine tabi tutuldu.Şirket 2024'te gözetimi altında 160 milyar dolardan (yaklaşık 8 trilyon lira) fazla varlık bulunduğunu açıklamıştı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

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