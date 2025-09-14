Bin TL'ye aldığı boş bilgisayar kasasından servet çıktı

Avrupa merkezli bir açık artırma sitesinde yapılan satış, teknoloji dünyasında gündem oldu.

YAKLAŞIK BİN TL'YE BOŞ KASA ALDI

Bir kullanıcı, ikinci el ürünler arasında gezinirken sadece boş bir bilgisayar kasası olarak listelenmiş olan Fractal Design firmasının bir modeline rastladı. İhtiyaç duyduğu büyük boyutlu kasayı uygun fiyata alma fırsatını kaçırmak istemeyen kullanıcı, hiç düşünmeden teklifte bulundu ve bu ürünü yalnızca 20 Euro (yaklaşık bin TL) karşılığında satın aldı.

İÇİNİ AÇTIĞINDA BÜYÜK BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI

Ürün alıcının eline ulaştığında, ilk bakışta her şey normal görünüyordu. Ancak kasayı açtığında büyük bir sürprizle karşılaştı. Satın aldığı kasanın, sanıldığı gibi boş olmadığı ortaya çıktı. İçinde, hâlâ yüksek performans gerektiren oyunlar ve profesyonel yazılımları çalıştırabilecek düzeyde, eksiksiz bir sistem kurulu durumdaydı.

Kasanın içinden çıkan donanımlar adeta dudak uçuklattı. Sistem, o dönemin en üst seviye işlemcilerinden biri olan AMD firmasının ürünleri ile donatılmıştı. Buna ek olarak 256 GB RAM, yüksek performanslı bir ekran kartı, hızlı depolama birimi ve gelişmiş bir sıvı soğutma sistemi yer alıyordu. Üstelik tüm bileşenler profesyonel seviyede bir iş istasyonuna uygun şekilde bir araya getirilmişti.

NEREDEYSE SERVET DEĞERİNDE

Bu donanımın yalnızca birkaç yıl önce, yani 2024'ün sonlarında, yaklaşık 8 bin dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Bugünkü kur ve donanım fiyatları göz önüne alındığında, sistemin toplam piyasa değerinin 300 bin TL'yi aştığı ifade ediliyor. Örnek vermek gerekirse, söz konusu işlemcinin çıkış fiyatı yaklaşık bin 400 Euro, ekran kartının tutarı ise bin 89 EURO seviyesindeydi. Satın alınan kasanın boş hali bile normalde 200 Euro civarında bir fiyata satılıyor.

NASIL "BOŞ KASA" OLARAK LİSTELENDİĞİ MERAK KONUSU

Bu kadar pahalı ve güçlü bir sistemin yalnızca "boş kasa" olarak listelenmesi, olayın en çok merak edilen kısmı oldu. Konuya ilişkin net bir açıklama yapılmasa da büyük olasılıkla bu donanım, bir şirketin envanterinde unutulmuş veya iptal edilen bir proje sonrası geri dönüştürülmek üzere ayrılmış bir iş istasyonuna aitti. Açık artırma platformlarında satıcıların ürün detaylarına her zaman hakim olmaması, zaman zaman bu tür beklenmedik durumlara yol açabiliyor.