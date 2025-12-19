Haberler

Bilecik'te öğrencilere yerli ve milli teknolojiler tanıtıldı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler yerli ve milli teknolojilerle tanıştı. Kaymakamlık tarafından hazırlanan kitapçık ve sergilerle, öğrencilerin teknolojiye olan ilgisi ve özgüveni artırıldı.

Bilecik'in İnhisar ilçesindeki okullarda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilere yerli ve milli teknolojileri tanıtıldı.

İnhisar Kaymakamlığı tarafından hazırlanan kitapçıkla öğrenciler, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi, uzay, havacılık, denizcilik ve otomotiv alanlarında hayata geçirdiği önemli projeleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler, bazı yerli ve milli teknolojilerin maketlerini de inceledi.

Kaymakam Mücahit Ünal, AA muhabirine, projenin çıkış noktasının her okulda küçük bir TEKNOFEST atmosferi oluşturmak olduğunu söyledi.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın ruhunu, daha büyük bir heyecanla geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Öğrencilerin yerli ve milli teknolojileri yakından tanıyarak özgüven kazanmalarını, hayal dünyalarının zenginleşmesini ve ufuklarının genişlemesini istedik. Kaymakamlığımız tarafından özel olarak hazırlanan rehber kitapçıkla öğrencilerimize yüksek teknoloji ürünlerimizi tanıttık. Okullarımızda İHA ve SİHA'ların üç boyutlu sergilerini açtık. Yerli ve milli teknoloji temasıyla okullarımızı süsledik. Ayrıca öğrencilerimize her yaş grubuna hitap eden belgeseller izlettik ve yerli İHA üretim tesisine teknik gezi düzenledik. Artık, Türkiye teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan ve üreten bir ülkedir."

6. sınıf öğrencisi Ömer Bingöl de Akıncı'nın savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Akıncı, göklerin fatihi olarak ülkemize büyük katkı sağlıyor." dedi.

6. sınıf öğrencisi Zeynep Alaca ise yerli ve milli teknolojileri görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bilim insanı olma hayali kurduğunu söyleyen 5. sınıf öğrencisi Mert Kabak da Togg'un teknolojik özelliklerinden etkilendiğini kaydetti.

7. sınıf öğrencisi Muhammet Büyüker de maketler ve sergiler sayesinde teknolojileri daha iyi anladıklarını belirterek, "Artık, teknolojiyi sadece alan değil, üreten ve ihraç eden bir ülkeyiz. Bu da bizi daha güçlü kılıyor." dedi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Teknoloji
