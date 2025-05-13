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Bayraktar TB3 SİHA'lar TCG Anadolu'dan Başarıyla Havalandı ve Hedefi Vurdu

Bayraktar TB3 SİHA'lar TCG Anadolu'dan Başarıyla Havalandı ve Hedefi Vurdu
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Denizkurdu 2025 Tatbikatı kapsamında Bayraktar TB3 SİHA'lar, TCG Anadolu gemisinden havalanarak MAM-L mühimmatıyla hedefi tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk mühendisliğinin başarısını vurguladı.

BAYRAKTAR TB3'ün iki prototipi, DENİZKURDU 2025 Tatbikatı kapsamında TCG Anadolu gemisinden havalanarak, ROKETSAN'ın MAM-L mühimmatıyla tam isabetle atış gerçekleştirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikat kapsamında PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar MAM-L ile atış testini başarıyla tamamladı. TCG Anadolu gemisinden havalanan Bayraktar TB3 SİHA'lar, ASELSAN'ın geliştirdiği yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500'ü kullanarak test kapsamında belirlenen hedefi MAM-L mühimmatıyla tam isabetle vurdu. Bayraktar TB3 SİHA'lar görevlerini tamamladıktan sonra TCG Anadolu'ya geri döndü. 9 Mayıs'ta Keşan'dan havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar, TCG Anadolu gemisine intikal ederek konuşlanmıştı. Konuşlanmanın ardından gemi üzerinde mühimmat yükleme testleri yapılmıştı. SİHA'ların hedeflerini vurduğu anlar BAYKAR'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

HALUK GÖRGÜN'DEN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 dakikadan az bir sürede havalanan iki Bayraktar TB3, TCG ANADOLU'dan yükseldi. Yerli motorumuz PD-170'in gücüyle semaya çıktı, MAM-L mühimmatı ASELFLIR-500 ve CATS elektro-optik sistemiyle hedefi tam isabetle vurdu! Bu sadece bir test değil; değişen harp doktrinlerine Türk mühendisliğinin, yerli gücün ve vizyonun verdiği tarihi bir cevaptır! Semadan gemiye, gemiden hedefe. Artık her cephe bizimdir! Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve kahramanlarımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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