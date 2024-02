Batman Beyond Filmi İçin İddialar

Süper kahraman dünyasının sevilen ismi Batman, yıllardır hem dizi hem de filmleriyle büyük bir kitleye ulaştı. Geçtiğimiz yıl çıkış yapan Spider-Man: Into the Spider-Verse ise kendine özgü tarzıyla merak uyandırdı. Yeni iddialar, Batman serisinin benzer bir animasyon filmi alabileceğini ortaya koyuyor.

Batman Beyond filmi mi geliyor?

Yılların ikonik animasyon dizisi Batman Beyond (Batman Dönüyor) hayranlarının heyecanlanması için yeni bir neden olabilir. Sosyal medyada Batman Beyond filmi için ortaya çıkan konsept çizimler, Spider-Man: Into the Spider-Verse tarzında olmasıyla büyük ses getirdi.

5 months ago Patrick Harpin walked into @wbpictures @DCofficial and pitched a ???????????? ???????????? Animated Feature. Before we pitched, they warned us "there is absolutely no way we can do a ???????????? movie", but they loved our enthusiasm. We pitched the outline for the… pic.twitter.com/1mhFyu6NUp — Yuhki Demers (@yuhkidemers) February 20, 2024

Konsept çizim, birçok Spider-Man animasyon filminde çalışmış olan tasarımcı Yuhki Demers tarafından hazırlandı. Yazar Patrick Harpin ile birkaç ay önce Warner Bros'a bir Batman Beyond filmi sunan ikili, konsept çizimler ile filme ilk bakışı sunmuş oldu.

Aslında başlangıçta Warner Bros'un bu filmin mümkün olmadığını söylediği belirtildi. Ancak Demers'in konsept sanatını gördükten ve hikaye örgüsünü duyduktan sonra, stüdyonun projeye olumlu baktığı belirtildi. Ayrıca Into the Spider-Verse'in başarılı olmasıyla işler daha da ciddileşti.

İlk olarak 1999 yılında yayınlanan Batman Beyond, Gotham City'de Bruce Wayne tarafından akıl hocalığı yapılan yeni Batman Terry McGinnis'in hikayesini anlatıyordu. Animasyon dizisi, 2000'li yılların başında görsel stili ve Batman hikayesinin geleceğine ışık tutmasıyla çok sevildi.

Into the Spider-Verse tarzında yapılacak bir film uyarlaması ise birçok Batman hayranının ilgisini çekecektir. Demers ve Harpin'in bu fikri, DC Studios'un yeni başkanı James Gunn'a sunulacak. Onaylanması halinde ise Warner Bros. tarafından değerlendirilecek.