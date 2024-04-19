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Avrupa'da Elektrikli Araç Satışları Düşerken Hibrit Araçlar Yükselişte

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Avrupa pazarındaki elektrikli araç satışları düşerken hibrit otomobil satışları artıyor. Elektrikli araçlara getirilen teşviklerin geri çekilmesi, kullanıcıların hibrit araçlara yönelmesine neden oluyor.

Yayınlanan son raporlara göre, Avrupa pazarındaki elektrikli araç satışları önce yıla göre düşüş göstermiş durumda. Ancak hibrit otomobil satışları ise aynı dönemde arttı. Sektördeki birçok uzman tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanan bu gelişme, yeni bir kullanıcı trendini bizlere gösteriyor olabilir.

Buradaki en önemli sebep olarak, birçok ülkede elektrikli araçlar için getirilen teşviklerin geri çekilmesi gösteriliyor. Araçların fiyatını artıran bu durum, kullanıcıların başka seçenekler yönelmesine neden oldu. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Avrupa, düşen elektrikli araç satışlarıyla gündemde

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) yayınladığı kapsamlı raporda, elektrikli araç satışlarının Mart ayında 134 bin adet seviyesinde olduğunu bildirdi. Bu rakam da %11.3'lük bir düşüşü işaret ediyor. Böylece elektrik modellerin toplam pazar payı da %13 oranına gerilemiş oldu. Buna karşın hibrit sınıfı ise aynı dönemde tam %12.6'lık önemli bir yükseliş gösterdi. Bu sınıfın pazardaki toplam payı ise %29'u buldu.

Bu rakamlar, hibrit motorların geleceği hakkında şimdiden olumlu yorumlara neden oldu. Fiyatları düşme eğiliminde olan tam elektrikli araç markaları ise şarj kapasitesi ve maksimum menzil tarafında çeşitli iyileştirmelere giderek bu negatif tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hibrit araçlar bu başarıyı uzun vadede sürdürebilecek mi? Siz hiç tam elektrikli bir otomobil kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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