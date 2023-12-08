Avrupa Birliği, yapay zeka teknolojisini kontrol altına almak için yeni yasa tasarısı hazırlıyor

Avrupa Birliği, becerileri ve becerilerinden dolayı oluşan risk faktörleri giderek artmakta olan yapay zeka teknolojisi ile ilgili düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. ChatGPT ve Bard gibi popüler modellerle birlikte geliştirilecek olan tüm yapıları kontrol altına alacak olan yeni yasanın en kısa zamanda hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği, becerileri ve becerilerinden dolayı oluşan risk faktörleri giderek artmakta olan yapay zeka teknolojisi ile ilgili düzenlemeler yapmaya hazırlanıyor. ChatGPT ve Bard gibi popüler modellerle birlikte geliştirilecek olan tüm yapıları kontrol altına alacak olan yeni yasanın en kısa zamanda hayata geçirilmesi hedefleniyor. İşte detaylar..

Yapay zeka, kontrol altına alınmaya çalışılıyor!

Bir yandan birçok bilimsel ve kamusal alanda önemli rol alırken diğer yandan toplum için birçok potansiyel riski de beraberinde getiren yapay zeka teknolojisi, nihayet kontrol altına alınacak sektörler arasındaki yerini aldı. Avrupa Birliği tarafından hazırlanmakta olan yeni yasa tasarısıyla birlikte dünya genelindeki yapay zeka projeleri, bazı keskin sınırlara dahil edilecek.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2021 yılında değerlendirmeye aldığı bir yönerge üzerine başlayan çalışmalar, ChatGPT gibi modellerin geldiği nokta hasebiyle ivmelendirilmeye devam ediyor. Mümkün olan en kısa sürede yapay zeka teknolojisini kontrol altına almak isteyen AB, her bir eylemi risk faktörlerine göre sınıflandırarak insanlığın güvenliğini mümkün olan en üst seviyede tutacak bir sınırlama yasası uygulamak niyetinde.

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AB'nin bu yasa tasarısı birçok bilim çevresince destekleniyor olsa da bazı üye devlet temsilcileri, uygulanacak olan kısıtlamaların teknolojinin gelişimini engelleyeceğini belirterek çekimser bir yaklaşım sergiliyor. Halen devam etmekte olan müzakerelerin genel gidişat değerlendirildiğinde, tüm karşıt görüşlere rağmen yeni yasanın hayata geçirilmesinin son derece muhtemel olduğu aktarılıyor.

Yapay zeka teknolojisi için uygulanacak kısıtlamaları belirleyen bu yasa tasarısı, hem insanlığın hem de teknolojinin geleceği için ziyadesiyle önem arz ediyor. Bu sebeple müzakereler, oldukça hararetli geçiyor. Böylesine önemli bir yasanın nasıl şekilleneceği, sektör tarafından yakından takip ediliyor. Peki sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce de AB'nin girişimi, mantıklı mı? Müzakerelerin nasıl sonuçlanmasını bekliyorsunuz? Görüşlerinizi ve öngörülerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.