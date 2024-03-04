Avrupa Birliği, Spotify'ın şikayeti üzerine Apple'a konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 2 milyar dolarlık bir para cezası kesti

Avrupa Birliği, müzik platformu Spotify'in itirazı üzerine Apple'a 'App Store uygulamalarında hakim konumunu kötüye kullandığı' gerekçesiyle 2 milyar dolarlık bir para cezası kesti.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu ismi Margrethe Vestager, " Apple, on yıldır müzik hizmetlerinin App Store üzerinden dağıtımında pazardaki hakim konumunu kötüye kullanmıştır. Bunun nedeni, geliştiricileri Apple ekosistemi dışında daha uygun fiyatlı alternatifler hakkında bilgilendirmeyi kısıtlamalarıdır" şeklinde değerlendirme yaptı.

Ayrıca, şirketin değişikliklerini dikkatle incelediğini ve Apple'ın 7 Mart'ta yürürlüğe girecek olan Dijital Pazarlar Yasası'na uyup uymadığını görmek için pazardan gelen geri bildirimleri dikkate alacaklarını söyledi.

Apple ise bir açıklama yaparak cezaya itiraz etti ve düzenleyicilerin rekabetçi, hızla büyüyen gerçekleri yok saydığını belirtti.

Teknoloji devi Apple'ın gelirleri, 30 Aralık 2023 tarihinde sona eren üç aylık dönemde 119,6 milyar dolara yükselirken, iPhone satışları yüzde 6 artarak 69,7 milyar dolara ulaştı.