Avatar 2, gişeleri alt üst etti! İşte 10 günlük kazancı

16 Aralık tarihinde vizyona giren Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) beyaz perdede büyük beğeni topladı. ABD'de devam eden Noel tatiline rağmen izlenme rekorları kıran film, küresel olarak 1 milyar dolar hasılata yaklaştı.

Avatar: Suyun Yolu 900 milyon dolar hasılat elde etti

James Cameron'ın merakla beklenen bilim kurgu filmi Avatar: The Way of Water, ilk günkü açılışın ardından başarılarına bir yenisini ekledi. Noel tatili döneminde sinemalara akın eden bilim kurgu hayranları, yapımcılarına 855 milyon dolar para kazandırdı.

Avatar: The Way of Water ilk 10 günlük performansıyla ABD'de 250 milyon dolar, küresel olarak 850 milyon dolar hasılat elde etti. 26 Aralık Pazartesi günü ise dünya çapındaki bilet satışlarının 900 milyon doların üzerine çıkması bekleniyor.

Avatar: The Way of Water, Noel tatili döneminde gişede dikkat çeken bir başarı elde etmiş olsa da, genel gelir önceki önceki yıllara göre düşük kaldı. Noel Günü için toplam gelir, 20 yılın en düşük rakamı olan 44 milyon dolar civarındaydı.

Noel dönemine denk gelen diğer filmler de başarılı olamadı. Çizmeli Kedi: Son Dilek, Black Panter: Wakanda Forever gibi filmler beklentinin altında kaldı. Hatta Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey McGuire gibi yıldızlarla dolu Babylon bile izleyici bulmakta zorlandı.

Yeni filmde Na'vi halkını ormanın derinliklerinden ziyade deniz kıyısında görüyoruz. İlk filmde Na'vi halkından biri olduğunu kanıtlayan ana karakterimiz bu sefer çocukları ile karşımıza çıkıyor. Birçok su altı çekimine yer veren Avatar: The Way of Water yine görsel bir şölene sunuyor.

