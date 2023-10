Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Ubisoft, Assassin's Creed serisi ile tanınıyor. Şirket neredeyse her yıl yeni bir oyun ekleyerek bu seriyi büyütmeye devam ediyor. Özellikle bundan 10 yıl önce çıkış yapan Assassin's Creed 4: Black Flag, geniş bir oyuncu kitlesine ulaşarak büyük bir ilgi gördü. Son olarak Ubisoft, oyunun kaç oyuncuya ulaştığını açıkladı.

Assassin's Creed 4: Black Flag, milyonlarca oyuncuya ulaştı!

Açık dünya aksiyon-macera türündeki gizlilik oyunu Assassin's Creed 4: Black Flag, 2013 yılında piyasaya sürüldü. Serinin dördüncü ana oyunu olan yapım, şu anda PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Microsoft Windows, Wii U ve Stadia platformlarında oynanabiliyor. Bu denli geniş desteğin olması oyunun milyonlarca oyuncuya ulaşmasını sağladı.

Today, we're celebrating the 10th anniversary of Assassin's Creed IV Black Flag! Over 34 million pirates have embarked on this unforgettable adventure through the Caribbean. Thank you for taking this journey with us! What is your favorite memory from the game?#AssassinsCreed pic.twitter.com/RPQEHzyWaI — Assassin's Creed (@assassinscreed) October 29, 2023

Ubisoft, Assassin's Creed serisinin resmi Twitter ya da yeni adıyla X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Assassin's Creed 4: Black Flag'in 34 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yaptığını açıkladı. Oyunun 10. yıl dönümünü kutlayan şirket, oyunculara teşekkür etti.

Assassin's Creed 4: Black Flag konusu

1715 yılında Korsanlığın Altın Çağı denilen bir dönemde geçen Assassin's Creed 4: Black Flag'de Edward James Kenway karakterini kontrol ediyoruz. Bu yıllarda İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Fransa arasında bir savaş vardır. Bizler de oyun içerisinde korsan olarak bu ülkeler için para karşılığında savaşıyoruz.

Assassin's Creed 4: Black Flag, sistem gereksinimleri açısından düşük seviyede donanıma ihtiyaç duyması sebebiyle de milyonlarca oyuncuyu kendine çekmeyi başardı. Oyunun sistem gereksinimleri şu şekilde;

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows Vista SP2Windows Vista SP2İşlemci: Intel Core2Quad Q8400 @ 2.6 GHz / AMD Athlon II X4 620 @ 2.6 GHzIntel Core i5 2400S @ 2.5 GHz / AMD Phenom II x4 940 @ 3.0 GHzRAM: 2 GB4 GBEkran Kartı: Nvidia Geforce GTX 260 / AMD Radeon HD 4870 – 512 MB VRAM ve Model 4.0 desteğiNvidia GeForce GTX 470 or AMD Radeon HD 5850 – 1 GB VRAM ve Model 5.0 desteğiDepolama: 30 GB kullanılabilir alan30 GB kullanılabilir alan

