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Asırlık değirmen geleneği teknolojiye rağmen yaşatılıyor

Asırlık değirmen geleneği teknolojiye rağmen yaşatılıyor
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaklaşık bir asırdır hizmet veren tarihi değirmen, su gücüyle başlayan serüvenini mazotlu sistemin ardından elektrikle sürdürüyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaklaşık bir asırdır hizmet veren tarihi değirmen, su gücüyle başlayan serüvenini mazotlu sistemin ardından elektrikle sürdürüyor. Dedelerinden kalan mesleği devam ettiren Kemal Günay geleneksel değirmenciliği ailesiyle birlikte yaşatıyor.

Akçadağ ilçesinde yaklaşık bir asırdır faaliyet gösteren tarihi değirmen değişen teknolojiye rağmen geleneksel üretim anlayışını koruyor. Geçmişte su gücüyle çalışan daha sonra mazotlu sistemle hizmet veren ve bugün elektrik enerjisiyle faaliyetini sürdüren değirmen, bölge halkının bulgur ve un ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

"Meslek dededen bize kaldı"

Aktepe Mahallesi'nde bulunan tarihi değirmeni işleten 62 yaşındaki Kemal Günay, değirmenciliğin dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kaldığını belirterek çocukluğundan bu yana aynı mesleği sürdürdüğünü söyledi. İşlettikleri değirmenin ilçede tek olduğunu kaydeden Günay, "Bu meslek dedemizden kaldı. Babamız yıllarca devam ettirdi şimdi de biz sürdürüyoruz. Akçadağ'ın çok sayıda köyünden vatandaşlar ürünlerini öğütmek için buraya geliyor. Eskiden burada su değirmeni vardı. Daha sonra mazotlu dinamolarla çalıştırıldı. Elektrik geldikten sonra sistemi elektrikli hale dönüştürdük" dedi

"Değirmencilik sezonu yaklaşık iki ay sürüyor"

Kayısı hasadının tamamlanmasının ardından yoğunluklarının daha da artmasını beklediklerini belirten Günay, vatandaşların kışlık hazırlıkları kapsamında en çok bulgur ve un öğütmek için değirmene geldiğini ifade ederek, "Değirmencilik sezonu yaklaşık iki ay sürüyor. Vatandaş bulgurunu kaynatıp getiriyor. Öğütme işlemi ürünün durumuna göre yaklaşık bir saat sürüyor. Ardından savurma, eleme ve torbalama işlemlerini yapıyoruz. Okullar açılmadan önce herkes kışlık ununu ve bulgurunu hazırlayıp götürüyor" ifadelerini kullandı.

"Kardeşim ve yeğenlerimle birlikte değirmeni işletiyoruz"

Mesleğin büyük tecrübe gerektirdiğini kaydeden Günay, "Bu işi bilmeyen birinin değirmeni çalıştırması mümkün değil. Değirmen taşlarının dişlenmesi gerekiyor. Makineyi çalıştırmak kadar taşı tanımak da önemli. Bu nedenle aile olarak çalışıyoruz. Kardeşim ve yeğenlerimle birlikte değirmeni işletiyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız vatandaşın ürününü en kaliteli şekilde işleyip teslim etmek"

İşin zorlu şartlar altında yapıldığını belirten Günay, sıcak hava ve tozlu ortamın kendilerini yıldırmadığını söyleyerek, "Bu mesleği yapıyorsak zorluklarına da katlanacağız. Amacımız vatandaşın ürününü en kaliteli şekilde işleyip teslim etmek" diye konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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