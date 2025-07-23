Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

Aselsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 169,75 milyon dolarlık anlaşma imzalandı. ASELSAN yeni iş anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirdi. Şirketin KAP'a gönderdiği açıklama şu şekilde:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında; Elektronik Harp, İHA Önleme ve Yeni Nesil Havan Tevcih Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 169.725.315 Milyon ABD Doları tutarında sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026-2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir."

Söz konusu sözleşme kapsamında Elektronik Harp, İHA Önleme ve Yeni Nesil Havan Tevcih Sistemleri tedariki sağlanacak. Sözleşme kapsamında 2026-2029 yılları arasında gerçekleştirilecek. Peki bu sistemler ne işe yarıyor?

ASELSAN ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

ASELSAN'ın geliştirdiği Elektronik Harp (EH) sistemleri, savaş sahasında elektronik sinyalleri kullanarak düşmanın iletişim, radar ve savunma sistemlerini bozmak, aldatmak, etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılıyor. Bu sistemler modern ordular için kritik öneme taşıyor.

ASELSAN'IN ELEKTRONİK HARP ÜRÜNLERİNDEN BAZILARI

KORAL: Mobil karıştırma ve aldatma sistemi. Düşman radarlarını etkisiz hale getirir. Suriye ve Libya'da aktif kullanıldığı biliniyor.

REDET-II: Radar sinyallerini analiz eden ve bu sinyallere karşı koyan sistem.

MILKAR Serisi: Yüksek güçlü karıştırma sistemleri. Hem haberleşme hem radar karıştırması yapabiliyor.

YENİ NESİL HAVAN SİSTEMLERİ (ANTİ-DRONE SİSTEMLERİ) NE İŞE YARAR?

Hedefi, düşman insansız hava araçlarını (drone/İHA) etkisiz hale getirmek, durdurmak veya yönlendirmektir.

ASELSAN'IN ÜRÜNLERİ

İHTAR Sistemi: Sabit veya mobil konuşlu İHA tespit ve önleme sistemi

ŞAHİNGÖZÜ-OD: Elektro-optik destekli drone tespiti

SİPER, KORKUT gibi hava savunma sistemleriyle entegre çalışabilir.