arabam.com'dan 25 Yıllık Başarı Hikayesi

arabam.com'dan 25 Yıllık Başarı Hikayesi
Güncelleme:
Türkiye'nin Otomotiv Sektöründe Dijital Dönüşüm Öncülerinden arabam.com Çeyrek Asrı Geride Bıraktı

Türkiye'nin otomotiv dikeyindeki ilk online ilan platformu olan arabam.com, 2025 itibarıyla çeyrek asrını geride bırakıyor. 2000 yılında kurulan arabam.com, kurulduğu günden bu yana otomotiv sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olarak milyonlarca kullanıcıya erişti ve araç alım-satım süreçlerini güvenli, şeffaf ve kullanıcı dostu hale getiren çözümleriyle sektöre yön vermeye devam etti.

2016 yılından bu yana iLab Grup bünyesinde faaliyetlerini sürdüren arabam.com, ürün ve hizmet yelpazesini genişleterek ilan platformu olmanın ötesine geçti. Trink sat, oto ekspertiz, arabam kaç para, arabam tedarik ve Garaj gibi hizmetlerle kullanıcıların araçla ilgili tüm ihtiyaçlarını tek noktada karşılayabilmesini sağlayan bir ekosisteme dönüştü. arabam.com'un 25. yılında kurumsal ve bireysel üye sayısı 10 milyona yaklaşırken Trink sat hizmetini kullanan müşterilerin %96'sı hizmetten memnun olduğunu ve önerdiğini belirtiyor. Mobil uygulama üzerinden hizmet sunulan Garaj'da ise kayıtlı araç sayısı 2 milyonu aştı.

25. yıla özel kurumsal kutlama

arabam.com 25. yıl kutlamaları kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev yapan tüm çalışanlarını İstanbul'da bir araya getirdi. Etkinlik günü şehir dışından gelen ekip için Boğaz turu düzenlendi, akşam ise gerçekleştirilen gala yemeğinde kutlamalar devam etti. Şirketin 25. yılına özel tamamen yapay zeka ile hazırlanan tanıtım filmi ilk kez etkinlikte gösterildi. Organizasyona, iLab Kurucu & Yönetici Ortağı Mustafa Say ile arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan da katıldı. Markanın 25. yıl logosu yıl boyunca tüm dijital varlıklarda kullanıldı.

arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan "Kullanıcı Deneyimini Yapay Zeka ile Yeniden Tasarlıyoruz"

arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan konuyla ilgili ''Otomotiv dünyasında dijitalleşme artık sadece bir seçenek değil, temel beklenti. Kullanıcılarımız araç araştırmalarını, ilan süreçlerini ve finansal işlemlerini online ortamda yürütüyor. Bu çeyrek asırlık yolculuğumuzda, kullanıcı deneyimini iyileştiren teknolojilere yatırım yapmayı öncelik haline getirdik. Yapay zekayı hem araçların piyasa değerini doğru tahmin etmek hem de ilan oluşturma süreçlerinden müşteri deneyimine kadar pek çok alanda daha yoğun kullanıyoruz. Alım-satım süreçlerine sigorta ve finansman çözümlerini entegre ederek kullanıcıların tüm işlemlerini tek platform üzerinden tamamlayabilmelerini sağlıyoruz. Bu sayede araç sahipliği sürecinin her aşamasında hızlı, güvenli ve kapsayıcı bir deneyim sunuyor ve her zaman daha iyisini hedefliyoruz" dedi.

Oğuzhan ayrıca, gelişen pazar dinamiklerine paralel olarak Garaj hizmetindeki araç takip fonksiyonlarının genişletilmesi, elektrikli araçlara yönelik hizmet çeşitliliğinin artırılması ve yapay zeka tabanlı yönetim araçlarının güçlendirilmesinin gündemlerinde olduğunu ve bu doğrultuda araç alım-satım süreçlerinde kullanıcıların güvenli, hızlı ve kolay bir deneyim yaşamasını sağlayacak yeni adımlar üzerinde çalıştıklarını aktardı.

title