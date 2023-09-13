ABD merkezli teknoloji firması Apple, yeni telefon ve akıllı saat modellerini California'da düzenlenen bir etkinlikle tanıttı. Yeni iPhone 15 modeli daha ince çerçeveye sahip olacak ve farklı renk seçenekleriyle piyasaya sunulacak. Ayrıca, iPhone 15 Plus modeli daha uzun pil ömrü vaadederken, iPhone 15 Pro ise yeni tasarımı ve geliştirilmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Apple Watch Series 9 ise daha hızlı tepki veren bir çip ve 18 saatlik pil ömrüyle kullanıcılara sunulacak.

- ABD merkezli teknoloji firması Apple yeni telefon ve akıllı saat modellerini tanıttı

CALİFORNİA - Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji firması Apple, yeni modellerini California eyaletinde düzenlenen bir etkinlikle kamuoyuna tanıttı.

Firmadan verilen bilgilere göre, yeni iPhone 15 modelinin çerçevesinin bir önceki modele oranla daha ince olacağı belirtildi. Ekran parlaklığı iPhone 14'ün 2 katı olan modelin, siyah, beyaz, pastel pembe, sarı ve yeşil renklerde piyasaya sunulacağı açıklandı. 48 megapiksel kamera ile gelen telefonun "iPhone 15 Plus" modelinin daha uzun pil ömrü vaadettiği ifade edildi. USB-C şarj bağlantı noktasına sahip modellerden iPhone 15'in 799 dolardan, iPhone 15 Plus'ın ise 899 dolardan başlayan piyasa fiyatlarıyla tüketiciye sunulacağı bildirildi.

iPhone 15 de görücüye çıktı

Yanında bulunan "Action Button" tuşu ile birçok işlemi kolayca yapmaya imkan tanıyan iPhone 15 Pro'yu da tanıtan Apple, modelin yeni titanyum tasarımı sayesinde daha hafif olacağını açıkladı. A7 Pro çipi kullanılarak üretilen modelin, daha iyi oyun performansı ve işlem hızı sağlayacağı belirtilirken, 48 megapiksellik geliştirilmiş kameranın ise yüksek yakınlaştırma ve daha kaliteli görselleri mümkün kılacağı bildirildi. iPhone 15 Pro Max modelinin ise 120 mm lens ile bugüne kadar bir iPhone'daki en yüksek yakınlaştırma performansı olan 5 kat optik zoom'a imkan tanıyacağı açıklandı. iPhone 15 Pro'nun 999 dolardan, iPhone 15 Pro Max'in ise bin 199 dolardan başlayan piyasa fiyatlarıyla satışa sunulacağı açıklandı.

Akıllı saat özellikleri dikkat çekiyor

Firma akıllı saat Apple Watch Series 9'un ise S9 çipi bulundurduğunu ve 18 saatlik pil ömrünün bu modelde korunduğunu duyurdu. Sesli komutlara daha hızlı tepki verecek modelin, NameDrop özelliği ile kullanıcılara bilgilerini birbirleriyle paylaşabilme imkanı sunacağı açıklandı. Acil durumlarda bağlı olduğu telefonun yerini tespit edebilecek modelin, 5 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunulacağı kaydedildi. Sporcular için geliştirilen Apple Watch Ultra 2'nin ise tamamen titanyum kaplama olan kasasıyla dayanıklılık özelliğiyle öne çıkacağı belirtildi. Daha yüksek ekran parlaklığı sunan modelin, geliştirilmiş GPS özelliği taşıdığı ve 36 saatlik pil ömrüne sahip olduğu ifade edildi. Apple Watch Series 9'un 399 dolar, Apple Watch Ultra 2"nin ise 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi.

Apple'ın kamuoyuna tanıttığı yeni ürünler, 22 Eylül'den itibaren piyasaya sunulacak.