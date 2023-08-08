Apple, yeni nesil M3 Max çipini test ediyor. Yeni silikon çip, M2 Max'in yerini alacak ve gelecek yıl yeni MacBook Pro modellerinde kullanılacak. Merakla beklenen yeni çipin selefi M2 Max'ten ne kadar farklı olacağı da tüm kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Apple M3 Max, 16 çekirdekli CPU ve 40 çekirdekli GPU ile beraber iddialı geliyor.

Apple, yeni nesil M3 Max çipini test ediyor. Yeni silikon çip, M2 Max'in yerini alacak ve gelecek yıl yeni MacBook Pro modellerinde kullanılacak. Merakla beklenen yeni çipin selefi M2 Max'ten ne kadar farklı olacağı da tüm kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Apple M3 Max, 16 çekirdekli CPU ve 40 çekirdekli GPU ile beraber iddialı geliyor.

Silikonun yeni kralı Apple M3 Max geliyor

Yeni çipin izleri üçüncü taraf bir Mac geliştiricisi tarafından test günlüklerinde bulundu. 40 çekirdekli bir GPU'ya, 12 yüksek performanslı çekirdeğe ve dört verimli çekirdeğe sahip 16 çekirdekli bir CPU'ya sahip olduğu görülüyor. Selefi mevcut ?M2? Max çipinde 12 çekirdekli bir CPU ve 38 çekirdekli bir GPU bulunuyor.

Çipin test edildiği makine 48 GB belleğe sahip ancak mevcut MacBook Pro 96 GB'a kadar belleği desteklediğinden muhtemelen daha fazla yükseltme seçenekleri olacaktır. Apple'ın ?M3? Max çipinin, ?M2? Max çipine kıyasla hız ve verimlilik iyileştirmeleriyle sonuçlanan yeni bir 3 nanometrelik süreç üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

Apple, çipi "J514" kod adlı piyasaya sürülmemiş bir üst düzey MacBook Pro'da test ediyor. M3? Max, ?M3? ve ?M3? Pro'yu da içeren bir üçlüde en üst düzey çip olacak. Dünyanın en iyi ve verimli laptop işlemcilerinden biri olması bekleniyor. M3? çip, 8 çekirdekli bir CPU ve 10 çekirdeğe kadar GPU içerirken, ?M3? Pro, 12 çekirdekli bir CPU ve 18 çekirdekli GPU'ya sahip olacak.

Apple'ın M3 işlemcileriyle ilgili yeni gelişme: Çekirdek sayısı arttırılıyor!

Apple'ın ilk ?M3? Mac'leri ekim ayında piyasaya sürmesi bekleniyor, ancak muhtemelen 13 inç MacBook Pro ve MacBook Air modelleri gibi standart ?M3? çipi kullanan makinelere odaklanacak. M3? Max çip içeren 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin ise 2024 yılında çıkması bekleniyor.

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