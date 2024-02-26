Apple Watch ve iPhone için geliştirilen yapay zeka destekli SwingVision uygulaması

Apple Watch ve iPhone için geliştirilen yapay zeka destekli SwingVision uygulaması, tenis severlerin oyununu kökten değiştirmeye hazırlanıyor. SwingVision, oyunculara oyunlarını gerçek zamanlı olarak analiz etme ve geliştirme fırsatı sunuyor. Uygulamanın kurucusu ve CEO'su Swupnil Sahai tarafından geliştirilen bu yenilik, tenis oyun analizine erişimi her seviyeden oyuncu için kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Tenis tutkunları için yapay zeka destekli SwingVision

SwingVision, Apple Watch'un ivme ölçer ve jiroskop özelliklerini kullanarak oyunculara form ve vuruşları hakkında anında geri bildirim sunuyor. Ayrıca, Apple'ın Neural Engine teknolojisinden yararlanarak oyunlar hakkında benzersiz içgörüler sağlıyor.

Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden biri, oyuncuların Apple Watch üzerinden hat çağrılarına meydan okuyabilmesidir. Sahai, uygulamanın bu özelliğini, insan gözünün yapabileceğinden daha doğru hat çağrıları yapma yeteneği nedeniyle övüyor.

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SwingVision, tenis kortuyla olan etkileşimi yeniden tanımlarken, oyuncuların performanslarını iyileştirmelerine de yardımcı oluyor. Apple Watch, sağlık ve aktivite takibi özellikleriyle kullanıcılarına kapsamlı bir fitness arkadaşı olarak hizmet ediyor.

Kalp atış hızı izleme, Egzersiz uygulaması ve kişiselleştirilmiş Aktivite hedefleri gibi işlevlerle, bireylerin daha sağlıklı yaşam tarzları sürdürmelerine ve sağlıkla ilgili bilinçli kararlar almalarına imkan tanıyor.

SwingVision ve Apple Watch'un birleşimi, teknolojinin spor performansı ve fitness takibi üzerinde nasıl dönüştürücü bir etkiye sahip olabileceğinin somut bir örneğini sunuyor. Sahai'nin yenilikçi vizyonu ve Apple'ın ileri teknolojiye olan bağlılığı sayesinde, spor analizi ve kişisel sağlık izleme alanında büyük bir ilerleme kaydediliyor.