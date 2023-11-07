Apple özel bir pil üzerinde çalışıyor: iPhone'ların pil ömrü şahlanacak!

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max pil ömründen de görebileceğimiz gibi, en son iPhone 15 serisi pil bölümünde önemli iyileştirmeler getirmese de iPhone'un pil ömrü, iPhone 13 serisinden bu yana giderek artıyor. Ancak yeni söylentilerin öne sürdüğü üzere Apple, özel bir pil geliştirerek bu konu hakkında yeni bir plana geçiş yapmayı hedefliyor.

Apple özel bir pil üzerinde çalışıyor

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre Apple'ın özel bir şirket içi pil tasarımı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şirket, 2025'ten sonra piyasaya sürülecek gelecekteki ürünlerinin pil ömrünü uzatmak amacıyla pil modülünün genel performansını artırmak için alternatif katot malzemeleri araştırıyor.

Rapor, Apple'ın lityum iyon pillerde anot malzemesi olarak grafitin geleneksel kullanımından uzaklaşarak pil içindeki silikon içeriğini aktif olarak artırmayı düşündüğünü öne sürüyor. Grafitin benzersiz özellikleri onu ideal bir seçim haline getiriyor; elektrik enerjisini verimli bir şekilde depolayıp serbest bırakıyor ve mobil cihazlarda güvenilir ve uzun ömürlü pil performansı sağlıyor.

Silikon bazlı bir yaklaşım, genel pil kapasitesini artırma ve şarj sürelerini azaltma potansiyeline sahip olsa da bir sorun daha bulunuyor; silikon, şarj işlemi sırasında genleşme eğiliminde. Ancak Apple bu sorunu hafifletmek için de bir çözüm bulmuş gibi görünüyor.

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Apple'ın kendi yeni nesil pillerini geliştirdiğine dair söylentiler 2019'a kadar uzanıyor. Hatta şirket bundan önce de iPhone XS'deki yerden tasarruf sağlayan L şekilli pil gibi yenilikçi pil çözümleri sunmak için tedarikçilerle iş birliği yapıyordu. .

Şirket, yakın zamanda verdiği bir taahhütle 2025 yılına kadar tüm 'Apple tasarımı' pillerde %100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanmayı hedefliyor. Söylentilere göre özel Apple pilinin gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve şirketin hedeflerine sadık kalıp kalmayacağı henüz bilinmiyor.