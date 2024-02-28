Apple'ın iPhone 15 Serisinin Üretim Maliyeti Ortaya Çıktı

Her geçen yıl servetine servet katmayan devam eden Apple, son olarak iPhone 15 serisi ile karşımıza çıktı. Özellikle fiyatıyla gündem olmaya devam eden iPhone 15'lerin geçtiğimiz günlerde ortaya atılan sızıntılarla birlikte üretim maliyeti yeniden konuşulmaya başladı. İşte tüm detaylar…

iPhone 15 serisinin üretim maliyeti ne kadar?

Akıllı telefon pazarında birbiriyle rekabet eden birçok marka mevcut. Android platformunu kullanan şirketler çok daha fazla satış yapsa da Apple, iPhone satışlarından elde ettiği yüksek kar oranıyla her zaman öne çıkmayı başarıyor. Böylece devasa bir kazanç sağlayan firmanın son oyuncağı iPhone 15, bu kez de maliyetiyle gündem oldu.

Apple, son serisindeki iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin fiyatını sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar olarak belirlemişti. Daha yüksek özellikler ve daha iyi performans sunan üst modeller iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ise sırasıyla 999 dolar ve 1.199 dolar fiyatla satışa sunulmuştu.

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Telefonların Türkiye fiyatları ise tahmin edebileceğiniz üzere çoğu kişi tarafından oldukça yüksek bulunuyor. Güncel resmi fiyatlara göre, iPhone 15 modeli 53 bin 999 TL, iPhone 15 Plus 61 bin 999 TL, iPhone 15 Pro ve Pro Max ise 69 bin 999 TL ve 82 bin 999 TL fiyatlarından satılıyor. Tabii fiyatlar pahalı bulununca, cihazların maliyetleri de merak konusu oluyor.

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgiler, iPhone 15 serisinin maliyetini gözler önüne serdi. Bu bilgilere göre, standart model iPhone 15'in maliyeti 423 dolar. Eğer bu doğruysa, telefonun maliyetinin selefine göre yüzde 16 daha pahalı olduğunu söyleyebiliriz.

Vergi ve diğer giderleri düşmeden, Apple'ın tek bir iPhone 15'i maliyetinden tam 376 dolar daha fazlasına sattığını görüyoruz. Ürünün tüm dünyada milyonlarca adet satış yaptığını düşünürsek, elde ettikleri karın dudak uçuklatıcı olduğunu öne sürebiliriz.

Aktarılanlara göre iPhone 15 Pro Max'in ekranı, iPhone 14 Pro Max'teki ekrana göre yüzde 10 daha pahalı. Titanyum çerçeve maliyetleri yüzde 43 oranında artırırken, A17 Pro işlemcinin maliyeti ise A16 Bionic'e göre yüzde 27 daha fazla. Telefoto kamera ve tetraprizma sisteminin de selefine göre 3,8 kat daha maliyetli olduğu konuşuluyor.

Apple geçtiğimiz yıllarda iPhone'lardan ne kadar kar elde etti?

Akıllı TelefonÜretim maliyetiLansman fiyatıFiyat etiketinin ne kadarı kar? iPhone 14 Pro Max$501$1099yüzde 54.4iPhone 13 Pro 128GB$570$999yüzde 42.9Apple iPhone 12 Pro 128GB$406$999yüzde 59.36Apple iPhone 12 64GB$373$829yüzde 55.01Apple iPhone XS Max 256GB$443$1,249yüzde 64.53Apple iPhone X 64GB$389.50$999yüzde 61.01Apple iPhone 8 Plus 64GB$295.44$799yüzde 63.02Apple iPhone 8 64GB$254.87$699yüzde 63.54Apple iPhone 7 32GB$224.80$649yüzde 65.4Apple iPhone 6S Plus 16GB$236$749yüzde 68.5Apple iPhone 6S 16GB$211.50$649yüzde 67.4Apple iPhone 6 16GB$200.10$649yüzde 70.9Apple iPhone 5S 16GB$199$649yüzde 69

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın satış stratejisi doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.