Üye Girişi
Haberler

Apple, ev robotu ve ekranlı HomePod için hazırlık yapıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple, otomobil projesini iptal etmesinin ardından bu projeye ayırdığı bütçeyi yapay zeka tarafına kaydırmaya başladı. Ancak Apple'ın şimdi de bir ev robotu ve ekranlı HomePod için hazırlık yaptığı iddiaları ortaya çıktı.

Apple ev robotu ve ekranlı HomePod için harekete mi geçti?

Ünlü Apple analisti Mark Gurman, her hafta Apple üzerine önemli bilgileri ortaya çıkarıyor. Buna göre Apple, şimdi de ev robotu piyasasına girmeye hazırlanıyor. Şu an için çok başarılı örnekleri olmasa da Apple, burada yapay zekadan yaralanmanın peşinde. Burada Apple ev robotu, Amazon'un Astro'su gibi asistan özellikleri ile öne çıkacak gibi görünüyor. Burada daha çok sahibini takip eden ve onun ihtiyaçlarına göre asistanlık yapan bir robottan söz ediyoruz.

Şu an için Apple ev robotu ile alakalı ayrıntılı bir bilgi ortaya çıkmış değil. Ancak Gurman, bu robotik geliştirmenin başına John Giannandrea'nın getirildiğini iddia etti. Giannandrea Apple'da makine öğrenimi ve yapay zeka stratejisinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı görevinde.

Amazon Astro

Apple'ın yapay zeka konusunda iPhone 16 ile birlikte el yükselteceği biliniyor. Yine iOS 18'de yapay zeka özellikleri ile karşımıza çıkacak. Apple robot projesi de bu yapay zeka stratejisinin bir parçası olacağa benziyor.

Apple, iOS 18'i visionOS'a benzetecek! Yeni arayüz ortaya çıktı

Ekranlı HomePod ise yine Amazon ve Google'ın liderlik ettiği bir piyasa. Daha önce de ekranlı bir masa üstü asistan için hazırlık yapılığı sızıntısı ortaya çıktı. Şimdi ise bu ihtimal daha da güçlü bir şekilde karşımızda.

Ancak Apple'ın bir ürünü üretim bandına almadan önce kırk elekten geçirdiğini biliyoruz. Son kullanıcının deneyimine oldukça önem veren firma, çok daha kullanışlı ürünlerle piyasaya girmeye çalışıyor. Bu anlamda Apple Vision Pro yıllar süren sızıntılara rağmen ancak geçen sene karşımıza çıktı.

Bu anlamda da Apple yapay zeka destekli robot projesi için de çok fazla beklemek durumunda kalabiliriz. Ancak yapay zekanın teknoloji dünyasını ele geçirdiği günlerde Apple'ın bu süreci hızlandırma ihtimali de var.

Sizce Apple, yeni yapay zeka stratejisi ile ev robotu ve ekranlı HomePod gibi ürünlere yönelebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Apple Mobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs yarım gün mü, tam gün mü tatil olacak? 19 Mayıs Cuma günü okul var mı? Esra Erol Dadı Meryem kimdir? Dadı Meryem olayı nedir? Esra Erol son bölüm izle! Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 4 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi yıl yapılacak? Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir? Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında hadisler! CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI 2024! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler? Adet olan kadın kadir gecesinde ne yapmalı? Adetliyken Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? Kadir gecesinde hangi dua okunur? Kadir gecesi mesajları 2024! Kadir gecesinde nasıl mesaj atılır? Kadir gecesi ne zaman? YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title