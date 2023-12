Apple, BOE ile olan ekran tedarik anlaşmasını gözden geçiriyor

Apple, iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde BOE ile yaşanan üretim sorunları nedeniyle yeni bir ekran tedarikçisi arayışına giriyor. BOE'nin istenen kaliteyi sağlayamaması, Apple'ın üretim maliyetlerini artırıyor.

Apple, şimdiye kadar OLED ekran üretiminde Samsung ile çalışıyordu. Ancak iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde de OLED kullanımı ile yeni bir tedarikçi arayışına girdi. İşte yıldızı yükselen BOE bu anlamda öne çıktı. Ancak BOE, üretim hattında yaşanan sıkıntılar nedeniyle iPhone 15 lansmanına ekranları yetiştiremedi. Ancak BOE, yeni tedarikte de sorunlar yaşıyor.

Apple, iPhone 15 ve 15 Plus ekran üretimi için BOE'den vaz mı geçiyor?

Son zamanlarda adını çok duyduğumuz BOE, iPhone 15 ve 15 Plus ekran üretimi için bir türlü istenen kaliteyi yakalayamıyor. Apple, lansman öncesi 5 milyon iPhone 15 ekran paneli siparişi geçilen BOE'ye sipariş geçti. Ancak ekran deliklerinde yaşanan ışık sızma sorunları üretimi imkansız hale getirdi.

Apple, o dönemde Samsung ile anlaştı ve 2 milyon iPhone 15 ve 15 Plus ekranı lansmana yetişti. Geri kalan 3 milyon sipariş için ise BOE, istenen seviyeye gelemedi.

Apple dışında amiral gemisi Android modellere de ekran tedarik eden firma, henüz iPhone 15 için üretim sorunlarını aşabilmiş değil. Samsung, OLED konusunda önemli bir tedarikçi olsa da Apple, üretim maliyetleri açısından BOE'ye daha yakın.

Buna karşın, BOE'nin neden iPhone 15 ekran tedariği için istenen üretim kalitesine ulaşamamasının altında ise dinamik ada yatıyor gibi. Android telefonlar için de ekran üretimi yapan BOE, dinamik ada gibi büyük bir ekran deliği yapmış değil. Uzmanlar bu üretim için milimetre boyutlarında bir hassaslığın önemine vurgu yapıyor.

Yine iPhone 15 ekranlarının üretimi için BOE, henüz bu sorunları aşamadı. Bu da Apple'ın iPhone 15 ve 15 Plus için maliyetlerin yukarıya çekildiği anlamına geliyor. Şu an için bu gecikmenin iPhone 15 ve Plus tedariği için bir sorun yaratıp yaratmayacağı ise belli değil.

Apple'ın, iPhone 16 modelinde Pro ve Pro Max'ta bile BOE anlaşabileceği de ihtimaller arasında. Ancak firmanın bu büyük anlaşma için mevcut olan üretim sorunlarını aşması gerekiyor. Bu anlamda Samsung, Çinli rakibinin yerini kısa sürede dolduracak bir üretim kapasitesine de sahip.