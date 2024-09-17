Amazon'dan radikal karar: çalışma modeli değiştiriyor! Şirkette çalkalanmalar yaşanıyor

Amazon'dan radikal karar! Çalışma modelini bir kez daha değiştiriyor. ABD'li e-ticaret şirketi Amazon uzaktan çalışma modelinden vazgeçiyor. Hibrit modele geçme kararı alan şirket, çalışanlarını haftada 5 gün ofise çağırdı. Ofise gelmek istemeyen çalışanlarla aralarında sorun yaşanırken Amazon CEO'su Andy Jassy, ??bu çalışma modelini reddeden işçilere ayrılmalarını söyledi.

Amazon'un CEO'su Andy Jassy'nin haftada beş gün ofise dönmeleri gerektiğini duyurmasının ardından, şirket çalışanları 'yumuşak istifa' yoluyla isyan etmeyi planladı. Öfkeli çalışanlar, politikadaki yeni değişikliğe hızla tepki gösterdi ve bazıları yeni bir işe geçmeden önce işlerini yavaşça bırakmayı ifade eden 'yumuşak istifa'yı kabul etti.