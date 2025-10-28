Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Otomatik Süreç Kontrol Sistemi Ekipmanı Teslim Edildi

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına, 1'inci Güç Ünitesi için üretilen Otomatik Süreç Kontrol Sistemi ekipmanı teslim edildi.

Rosatom, Akkuyu NGS'nin, 1'inci Güç Ünitesi için üretilen Otomatik Süreç Kontrol Sistemi'nin teslimatını tamamladı. Ekipman, Rosatom'un Otomatik Süreç Kontrol Sistemi ve Elektrik Mühendisliği Bölümü 'Rosatom Otomasyon Sistemleri' Anonim Şirketi (RASU A.Ş.) tarafından üretildi. Bu sistem, reaktör tesisatının tüm temel parametrelerinin yanı sıra santralin teknolojik süreçlerinin kontrolünü ve yönetimini sağlıyor. Otomatik Süreç Kontrol Sistemi ekipmanının kurulumu ve devreye alınmasının, 1'inci Güç Ünitesi'nin işletmeye alınmasında kilit aşamalardan biri olması planlanıyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Nükleer güç santralindeki teknolojik süreçler, onlarca ana ve yardımcı sistem ile ünitenin koordineli çalışmasını gerektirir. Bu da az sayıda işletme personelinin nükleer güç santralini etkin bir şekilde yönetmesini sağlayan yüksek otomasyon seviyesi sayesinde mümkün oluyor. NGS'nin otomatik süreç kontrol sistemi, güç ünitesi sistemlerindeki temel teknolojik işlemlerin otomasyonunu sağlayan karmaşık bir teknik ve yazılım çözümü sunuyor. VVER-1200 reaktörlü modern üniteler, en yeni Otomatik Süreç Kontrol Sistemi bileşenleriyle donatılıyor. Bu bileşenler, Rus nükleer endüstrisinin uzun yıllara dayanan deneyimi temel alınarak geliştirildi ve yüksek derecede operasyonel güvenlik sağlıyor. Şu anda yüksek nitelikli uzmanlar, Otomatik Süreç Kontrol Sistemi ekipmanının kurulum ve ayar işlemlerinin yanı sıra 1'inci. Güç Ünitesi altyapısı ile entegrasyonunu da tamamlıyor."

Akkuyu NGS tarafından yapılan açıklamada, "Akkuyu NGS sahasına yapılan teslimat, toplam ağırlığı 555 ton olan 42 bin adet ekipmandan oluşuyor. Bu ekipmanlar arasında Otomatik Süreç Kontrol Sistemi ve reaktör koruma kontrol sisteminin çalışması için gerekli olan kontrol kabinleri, kontrolörler, bilgi işlem modülleri ve yardımcı bileşenler yer alıyor. Akkuyu NGS'nin 1'inci Güç Ünitesi'nde şu ana kadar reaktör tesisatının soğuk ve sıcak testleri için gereken kontrol ve güvenlik sistemlerinin büyük bir kısmı kurulmuş durumda. Bu işlemler, ünite sistemlerinin tam olarak bağlanması ve ardından ana işletmeye alma aşaması için büyük bir önem taşıyor" denildi.