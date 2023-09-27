Akıllı Telefon Piyasasında Marka Sayısı Azalıyor

Akıllı telefon sektöründe markaların sayısı azalıyor. 2017'den bu yana 500 marka sektörden çıktı. Olgunlaşan kullanıcı tabanı, teknolojik geçişler ve ekonomik sıkıntılar bu durumu etkiliyor.

Akıllı telefon piyasasının liderleri her ne kadar belli olsa da alıcılar olarak asla seçeneksiz değiliz, hele de Android konusunda. Ancak bu durum markalar açısından biraz sıkıntılı. Zira her akıllı telefon üreticisi, bu sektörde tutunamıyor.

Öyle ki, 2017 yılından bu yana 500 marka akıllı telefon üretimi sektöründen çıktı

2017'de zirveye ulaşan küresel akıllı telefon pazarında 700'den fazla marka, kıyasıya rekabet ediyordu. 70'ten fazla önemli ülkede bu markaların satışlarını takip eden Küresel Telefon Modeli Satış Takibi'ne göre, 2023 yılına gelindiğinde aktif marka sayısı üçte iki oranında azalarak neredeyse 250'ye düştü.

Olgunlaşan kullanıcı tabanı, artan cihaz kalitesi, daha uzun değiştirme döngüleri, ekonomik sıkıntılar, tedarik zinciri darboğazları ve 4G'den 5G'ye geçiş gibi büyük teknolojik geçişler, yıllar içinde aktif markaların sayısını ve hacimlerini kademeli olarak azalttı.

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Örneğin bir zamanlar "yerel krallar" olarak bilinen Hindistan'daki Micromax ve Bangladeş'teki Symphony gibi yerel akıllı telefon markaları son beş yılda önemli ölçüde pay kaybetti ve hatta sektörden çıktı.

Doğal olarak aktif marka sayısındaki düşüş büyük ölçüde yerel markalardan kaynaklanırken, küresel markaların sayısı çoğunlukla sabit kaldı. Yerel markaların çoğu daha düşük fiyat bantlarında ve Asya-Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika gibi geniş coğrafyalarda parçalı pazarlara sahip bölgelerde faaliyet gösteriyor.

Hızla gelişen akıllı telefon sektöründe, küçük markalar birçok alanda büyük markalara ayak uydurmakta zorlandı. Büyük markalar Ar-Ge, üretim ve kapasite artırımına yatırım yapmaya devam ederken, küçük markalar büyük ölçüde beyaz etiketli cihazlara bağımlı kaldı.

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Ayrıca, büyük markalar için büyük tanıtım ve pazarlama etkinliklerinde sporcu veya oyuncu reklam yüzleri kullanabiliyor. Çoğu küçük markanın bunu yapacak kaynakları yok. Küçük yerel markaların başarısız olmasına yol açan başka pek çok neden de var:

Daha iyi özellikler, tasarım, marka değeri ve ekosistem entegrasyonu için pazar talebine ayak uyduramama,

Xiaomi, OPPO ve vivo gibi son derece güçlü Çinli markalar,

COVID-19 salgını ve çip krizi gibi sektörel sıkıntılar.

İleriye dönük konuşacak olursak, akıllı telefon markalarının sayısı azalmaya devam edecek. Büyük küresel markalar ise pazardaki tüm makroekonomik rüzgarlara ve teknolojik geçişlere uyum sağlamak için her zaman en iyi konumda olacak. Yani ileride akıllı telefon pazarındaki marka sayısı 100'ün de altına düşebilir.