Akıllı saatler için ChatGPT sürprizi!

Giyilebilir teknoloji son yıllarda hızla gelişti ve bu değişimin başında akıllı saatler geliyor. Daha önce Apple Watch'a Chatgpt'yi entegre eden yazılımcılar, şimdi de WearOS için benzer bir uygulama geliştirdi. Galaxy Watch 4 ve 5 gibi WearOS kullanan saatler için WearGPT uygulaması ortaya çıktı.

WearGPT ile akıllı saatlere ChatGPT ekleniyor

Google'ın WearOS sistemine yönelik geliştirilen WearGPT uygulaması, gelişmiş yapay zekayı akıllı saatlere getiriyor. Üçüncü taraf yazılımcılar tarafından sunulan WearGPT, Galaxy Watch 4 ve Watch 5 gibi WearOS destekli akıllı saatlerde kullanılabiliyor. Ücretsiz uygulama, akıllı saat ile ChatGPT'ye erişme imkanı tanıyor.

WearGPT'nin göze çarpan özelliklerinden biri, karmaşık sorulara ürettiği yanıtlar oldu. Ayrıca saat üzerinden e-posta yazabiliyor, geliştiriciler için kod şablonları önerebiliyor ve hatta matematiksel denklemleri bile çözebiliyor.

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WearGPT kullanımı ise oldukça kolay. Sesli soru sormak için saatte uygulamayı açmanız ve ana sayfadaki mikrofon simgesine dokunmanız yeterli olacak. Bu, sorunuzu söyleyebileceğiniz sesli uyarı ekranını açacak. Ayrıca yazmayı tercih ederseniz, mikrofon düğmesinin solundaki metin kutusuna dokunabilirsiniz.

Uygulama, Wear OS 3 ve Wear OS 2 ile uyumlu. Ancak ChatGPT'nin gücüne erişmenize imkan tanıyan bu uygulamanın üçüncü taraf yazılımcılar tarafından geliştirildiğini belirtmek gerekiyor. Yani ne OpenAI'a ne de Google'a ait bir hizmet değil.

Buna ek olarak App Store üzerinden sunulan yeni uygulama Apple Watch'ta yazılı veya sesli girdiler aracılığıyla OpenAI'ın sohbet robotu ile iletişim kurmanıza izin veriyor. Bu uygulama ayrıca saatinizi her kullanımınızda otomatik olarak ChatGPT'yi aktif eden bir arayüzü de beraberinde getiriyor.

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