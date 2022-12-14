ABD'den TikTok'a rest! Erişim yasağı gelebilir

Eylül ayında Başkan Joe Biden, ulusal güvenlik endişelerinin giderildiğini ve TikTok'un ABD'de erişilebilir olmaya devam edeceğini duyurdu. Senatör Marco Rubio ve Kongre Üyesi Mike Gallagher, TikTok uygulamasına ABD sınırları içerisinde erişim yasağı getirilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

ABD hükümeti, TikTok uygulaması için erişim yasağı getirebilir

Rubio ve Gallagher, ABD Senato ve Temsilciler Meclisi'nde resmi olarak TikTok'un yasaklanması çağrısında bulundu. Milletvekilleri, TikTok'un Çin Komünist Partisi (ÇKP) için Amerikalılar hakkında hassas veri topladığı ve seçimleri etkilemek için çalışma yürüttüğünü iddia etti.

Rubio bir basın açıklamasında, "Federal hükümet, Amerikalı kullanıcıları TikTok tehdidinden korumak için henüz tek bir anlamlı önlem almadı. Yayınları manipüle etmek ve seçimleri etkilemek için kullanıldığını biliyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti'ne cevap verdiğini biliyoruz. Artık bir ÇKP kukla şirketiyle anlamsız müzakerelerde kaybedecek zaman yok. Pekin kontrolündeki TikTok'u sonsuza dek yasaklamanın zamanı geldi." dedi.

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Yasa tasarısı, resmi olarak "Çin Komünist Partisi Yasası ile Ulusal İnternet Gözetimi, Baskıcı Sansür ve Etki ve Algoritmik Öğrenme Tehditinin Önlenmesi" şeklinde adlandırılıyor. ANTİ-SOSYAL ÇKP Yasası olarak da bilinen yasa tasarısı, Çin menşeili uygulamaları kısıtlamak için kullanılacak.

Yasa tasarısı onaylanırsa, hükümleri Rusya, İran, Kuzey Kore, Küba ve Venezuela dahil olmak üzere diğer ABD dış düşmanları tarafından kontrol edilen herhangi bir sosyal medya platformunu da kapsayacağı tahmin ediliyor.TikTok sözcüsü Brooke Oberwetter, şirketin en son getirilen yasayı siyasi amaçlı olarak gördüğünü söyledi.

Oberwetter, TikTok'un Biden yönetimini yatıştırmak için yakın çalışma motivasyonunun, "platformu öğrenmek, işlerini büyütmek ve kendilerine neşe getiren yaratıcı içerikle bağlantı kurmak için kullanan milyonlarca Amerikalının" erişimini kaybetmemesini sağlamak olduğunu söyledi.