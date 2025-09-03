Haberler

4 uygulamaya aynı bildirim gitti, ünlü marka ve kurumlar hacklendi

4 uygulamaya aynı bildirim gitti, ünlü marka ve kurumlar hacklendi
Güncelleme:
Fenerbahçe Spor Kulübü, İş Bankası'nın dijital cüzdan uygulaması Nays, LCW ve Domino's Pizza Türkiye, geniş çaplı bir siber saldırının hedefi oldu. Saldırı sonrası birçok kullanıcıya "No System Is Safe" uyarısı gönderildi. Özellikle Nays kullanıcıları, hesaplarına erişemediklerini, bilgilerin değiştirildiğini ve bakiyelerinin izinsiz şekilde başka hesaplara aktarıldığını iddia etti.

Türkiye'de birçok uygulama geniş çaplı bir siber saldırının hedefi oldu.

4 UYGULAMAYA AYNI BİLDİRİM GİTTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye İş Bankası'nın dijital ödeme platformu Nays, Domino's Pizza Türkiye ve LCW mobil uygulamaları, siber saldırıya uğradı. Saldırının ardından birçok kullanıcının telefonuna "NO SYSTEM IS SAFE" (Hiçbir sistem güvenli değildir) mesajı gönderildi.

HESAPLARA 'İZİNSİZ ERİŞİM' VE 'BAKİYE TRANSFERİ' İDDİASI

Saldırının etkisi özellikle Nays kullanıcıları üzerinde hissedildi. Uygulamaya giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, hesaplarına erişemediklerini ve hesap bilgilerinin izinsiz şekilde değiştirildiğini iddia etti. Ayrıca, bazı kullanıcılar da hesaplarındaki bakiyelerin bilgileri dışında başka hesaplara transfer edildiğini öne sürdü.

KİŞİSEL VERİLER TEHLİKEDE Mİ?

Yaşanan gelişmeler, kullanıcı verilerinin çalındığı yönündeki endişeleri artırdı. Henüz bu konuda net bir açıklama yapılmamış olsa da, uzmanlar kişisel bilgilerin tehlikeye girmiş olabileceği uyarısında bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILDI

Yaşananların ardından Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün resmi uygulaması da dahil olmak üzere bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Haberler.com
500
