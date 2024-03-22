Reuters raporuna göre, 2023 yılında Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitesi 'sondakika.com' oldu

İnternette gezinmek günümüzde günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Reuters Enstitüsü'nün 2023 Dijital Haber Raporu'na göre Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet sitesi Sondakika.com oldu.

DOĞRU, ANLIK VE TARAFSIZ HABERİN ADRESİ

Gündemi takip etmek ve son gelişmelerden haberdar olmak isteyenler 'sondakika.com'u takip ediyor. Doğru ve anlık haberleri okuyucularına sunan'sondakika.com' her kitleye hitap eden geniş yelpazedeki haberleri tarafsız olarak veriyor. Odak noktasına okuyucuyu koyan haber sitesi, açık, sade, anlaşılır tarzı ile oldukça beğeniliyor.

OKUYUCULARIN İLGİSİ 2023 RAPORUNA YANSIDI

Okuyucuların bu beğenisi yapılan araştırma raporlarına da yansımış durumda. Dünyanın önde gelen haber ajansları arasında yer alan Reuters'in Enstitüsü 2023 Dijital Haber Raporu'nda'sondakika.com'u, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitesi sıralamasında zirvede yer verdi.

Yüzde 29 gibi yüksek bir oranla birinci sıraya yerleşen sondakika.com'un ardından ise büyük sermayeli televizyon kanallarının internet haber siteleri geldi.