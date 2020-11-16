Teknoloji perakendecisinden kasım ayına özel indirim

Teknoloji perakendecisi Teknosa, ay sonuna kadar televizyon, notebook, akıllı telefon, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ve aksesuar gibi birçok ürün grubunda özel fırsatlar ve sürpriz indirimler sunduğunu açıkladı.

Teknoloji perakendecisi Teknosa, ay sonuna kadar televizyon, notebook, akıllı telefon, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ve aksesuar gibi birçok ürün grubunda özel fırsatlar ve sürpriz indirimler sunduğunu açıkladı.

Televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride özel indirim kampanyalarını tüketicilerle buluşturduğunu duyuran Teknosa tarafından yapılan açıklamada, "Ay sonuna kadar sürecek 'devasa' fırsatlar kapsamında, 16–23 Kasım tarihleri arasında internet sitesi ve mağazalarda her gün farklı ürünlerde sürpriz indirimler gerçekleşiyor. Canlı destek hizmeti kapsamında Web-chat uygulamasıyla ürünlerle ilgili bilgilendirme veya satın almadan teslimat süreçlerine kadar farklı konularda tüketicilerle iletişime geçilirken, mobil platformlarda da whatsapp desteği sunuluyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı