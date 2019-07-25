Teknik İnovasyon Ödülü'nü Uludağlı genç mühendisler aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, 28 ülkeden 140 takımın katıldığı, Shell Eco- Marathon Europe 2019 yarışmasında Teknik İnovasyon Ödülü kategorisinde bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu.