Teknik İnovasyon Ödülü'nü Uludağlı genç mühendisler aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, 28 ülkeden 140 takımın katıldığı, Shell Eco- Marathon Europe 2019 yarışmasında Teknik İnovasyon Ödülü kategorisinde bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu.

Teknik İnovasyon Ödülü'nü Uludağlı genç mühendisler aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, 28 ülkeden 140 takımın katıldığı, Shell Eco- Marathon Europe 2019 yarışmasında Teknik İnovasyon Ödülü kategorisinde bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et