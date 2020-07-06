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Teknik direktör Sergiy Rebrov: F.Bahçe iddiaları doğru değil, takımımın başındayım

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergiy Rebrov, sarı lacivertlilerle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve şu an Ferençvaroş'un teknik direktörü olduğunu söyledi.

06.07.2020 17:28 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:39

İsmi Fenerbahçe ile anılan Ferençvaroş Teknik Direktörü Sergiy Rebrov, Ukrayna basınına gelecek planları ve basında yer alan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gelecekte planların nelerdir? Fenerbahçe ve Dinamo Kiev ile adın anılıyor. Neler düşünüyorsun?" sorusuna Sergiy Rebrov, "Dürüst olalım. Gazeteciler bunu hep yapıyor. Birini, bir takıma yakıştırıyorlar ve transferi de 'bitti' diye yazıyorlar. Ben şu an Ferençvaroş'un teknik direktörüyüm" cevabını verdi.

"ŞAMPİYON TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM"

Macaristan'da yılın teknik direktörü olarak gösterilmesine Ukraynalı teknik adam, "Bu tip şeylerle ilgilenmiyor ve önem vermiyorum. Ancak, şampiyon takımın teknik direktörüyüm ve böyle demeleri normal. Muhtemelen, şampiyon olduğumuz için böyle söylüyorlar." dedi.

"PARA ÖDEMEME İZİN VERMİYORLAR"

Budapeşte'de sevilmesine yönelik olarak gelen soruya Rebrov, "Beni her yerde tanıyorlar. Budapeşte'de beni seviyorlar ve gittiğim restoranlarda para ödememe izin vermiyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sürekli olarak Ferençvaroş'ta kalmam yönünde talepte bulunuyorlar" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

(Kaynak: Sporx)

Teknik direktör Sergiy Rebrov: F.Bahçe iddiaları doğru değil, takımımın başındayım
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