Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Hastane başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçay'ın, solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde takip edilmekte olan hastamız, solunum sıkıntısının derinleşmesi nedeniyle önce solunum cihazına bağlanmış, takiben kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yaşamsal fonksiyonları kontrol altına alınmıştır. Hastamızın genel durumu ciddiyetini korumakta olup, halen yoğun bakım ünitemizde takip ve tedavisi devam etmektedir."

Kocaelispor'un 62 yaşındaki teknik direktörü Akçay, sağlık sorunları nedeniyle 18 Haziran'da KTÜ Farabi Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay