Teknik Direktör Mert Nobre'nin Samimi Açıklamaları
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre, çalıştırıcı olarak ilk deneyiminin heyecanını yaşıyor. Başkent temsilcisi ile anlaştıktan sonra açıklamada bulunan Nobre, Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu belirterek, "Teknik direktör olarak ilk deneyimimi Gençlerbirliği'nde yaşayacağım. Çok mutluyum." dedi..
13.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:53
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre, çalıştırıcı olarak ilk deneyiminin heyecanını yaşıyor. Başkent temsilcisi ile anlaştıktan sonra açıklamada bulunan Nobre, Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu belirterek, "Teknik direktör olarak ilk deneyimimi Gençlerbirliği'nde yaşayacağım. Çok mutluyum." dedi.
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Kaynak: Dugout