Teknik Direktör Mert Nobre'nin Samimi Açıklamaları Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre, çalıştırıcı olarak ilk deneyiminin heyecanını yaşıyor. Başkent temsilcisi ile anlaştıktan sonra açıklamada bulunan Nobre, Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu belirterek, "Teknik direktör olarak ilk deneyimimi Gençlerbirliği'nde yaşayacağım. Çok mutluyum." dedi..

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre, çalıştırıcı olarak ilk deneyiminin heyecanını yaşıyor. Başkent temsilcisi ile anlaştıktan sonra açıklamada bulunan Nobre, Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu belirterek, "Teknik direktör olarak ilk deneyimimi Gençlerbirliği'nde yaşayacağım. Çok mutluyum." dedi. . Kaynak: Dugout