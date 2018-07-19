Teknik Direktör Dalic'ten Cumhurbaşkanı Kitarovic'e Zehir Zemberek Mektup: Bizi Kullanmayın

Dünya Kupasında final oynayarak büyük başarıya imza atan Hırvatistan'da Teknik Direktör Zlatko Dalic, siyasetçilere yönelik çok sert bir mektup yazdı.

51 yaşındaki teknik direktör, isim vermeden kupada maçları kaçırmayan Cumhurbaşkanı Kolinda Graber Kitarovic'e yüklenerek, "Tüm siyasilere sesleniyorum, üzerimizden prim yapmayın. Halkımızı sefalet ve umutsuzluk cehennemine iten sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

PRİM ÇOCUKLARA

Dalic, mektubunda "23 milyon avro civarında alacağımız primi de çocuk kurumuna bağışlayacağız. AB'nin en fakir ülkesiyiz. Kötü ve daha önce organize suça bulaşmış kişiler başımızda. Halkımız çoğu temel ihtiyacını karşılayamaz durumda. Sağlık sistemi çökmüş, adalet büyük sermayeyi ve yolsuzluklarını aklamakla meşgul. Binlerce kilometre sahilimiz olsa da hiç deniz görmemiş çocuklarımız var" sözlerine yer verdi.