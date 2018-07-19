Teknik Direktör Dalic'ten Cumhurbaşkanı Kitarovic'e Zehir Zemberek Mektup: Bizi Kullanmayın
23 milyon euroluk primi bağışlayacaklarını söyleyen Hırvatistan teknik direktörü Dalic, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'i hedef alarak, "Bizi kullanmayın. Halkı sefalet içerisine düşüren sizlersiniz." diye isyan etti.
Dünya Kupasında final oynayarak büyük başarıya imza atan Hırvatistan'da Teknik Direktör Zlatko Dalic, siyasetçilere yönelik çok sert bir mektup yazdı.
51 yaşındaki teknik direktör, isim vermeden kupada maçları kaçırmayan Cumhurbaşkanı Kolinda Graber Kitarovic'e yüklenerek, "Tüm siyasilere sesleniyorum, üzerimizden prim yapmayın. Halkımızı sefalet ve umutsuzluk cehennemine iten sizlersiniz" ifadelerini kullandı.
PRİM ÇOCUKLARA
Dalic, mektubunda "23 milyon avro civarında alacağımız primi de çocuk kurumuna bağışlayacağız. AB'nin en fakir ülkesiyiz. Kötü ve daha önce organize suça bulaşmış kişiler başımızda. Halkımız çoğu temel ihtiyacını karşılayamaz durumda. Sağlık sistemi çökmüş, adalet büyük sermayeyi ve yolsuzluklarını aklamakla meşgul. Binlerce kilometre sahilimiz olsa da hiç deniz görmemiş çocuklarımız var" sözlerine yer verdi.
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Delikanli, Sporcu, Antröner dedigin iste bu Kardesim herkese ÖRNEK olsun !!! Bu delikanlica yapilan Davranis + yazilan Mektup... Istanbulda Taksim Meydanina + Ankarada Kizilay Meydanina büyük Afislerle asilmalidir.... !!! Türkiyedeki yamyamlara Örnek olur insAllah. Sayin Dalic`i saygiyla Selamliyorum iyi Günler diliyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bizde ki sistemin aynısı demek ki. Asıl idam siyasetciler icin gelmeli. Bakın ben A parti B parti C parti demiyorum. Halkını kandıran bütün siyasetcileri kastediyorum.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Bravo ,,, keşke bizdede olsa böyle futbol adamları,,adam görsünler bizdeki dingiller.Cevap Yaz 3 Yayından KaldırSİBEL: Ah hocam ah.2 Yayından KaldırTRABZONSPOR 61: bizde adammı var hocam.Yayından Kaldır