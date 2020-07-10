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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, takımın başına yerli bir hoca istiyor. Başkan Ali Koç'un ibreyi Başakşehir'de şampiyonluğa oynayan Okan Buruk'a çevirdiği ve sarı-lacivertlilerin 46 yaşındaki teknik adamla el sıkıştığı yazıldı.

10.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:27

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon takımın başında kim olacağı konusu hâlâ netlik kazanmadı.

Manuel Pellegrini'yi Real Betis'e kaptıran sarı-lacivertlilerin Okan Buruk ile ilgilendiği yazıldı. Takvim'in haberine göre yerli bir teknik direktör isteyen Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'da çıkış yakalayan Erol Bulut'un yerine Medipol Başakşehir'de şampiyonluk mücadelesi veren Okan Buruk'u düşünüyor.

EROL BULUT İSMİ GEÇİYORDU

Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların Erol Bulut'u işaret ettiği öne sürülmüştü. Ancak ligi yakından tanıyan, başarıya aç ve 40-50 yaşları arasında bir teknik adamla çalışmak istediklerini belirten Ali Koç, bir isme odaklandıklarını ve açıklamanın sezon sonunda yapılacağını ifade etmişti.

Bu sözlerin muhatabının Erol Bulut olmadığı ve bir başka yerli çalıştırıcı olduğu iddia edildi. Favorilerden Erol Bulut'un 'Teklif almadım" sözleri sonrası ibre en güçlü ikinci aday Okan Burak'a döndü.

EL SIKIŞILDI İDDİASI

Yeni sezon adına teknik direktör arayışlarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'nin, Medipol Başakşehir'le şampiyonluğa yürüyen Okan Buruk ile el sıkıştığı belirtiliyor. Yönetimin, Başakşehir'le şampiyonluğa yürüyen başarılı çalıştırıcı ile söz kestiği, açıklamanın ise sezon bitince yapılacağı son günlerde camiaya yakın çevrelerde konuşulmaya başladı.

VISCA VE İRFAN CAN'A DA TEKLİF GİDECEK

Sarı-lacivertlilerin, Okan Buruk ile birlikte öğrencisi Edin Visca'yı da transfer etmek istediği ve sezon sonunda Başakşehir'e teklif götüreceği belirtiliyor. Yönetim, Visca'nın yanı sıra İrfan Can Kahveci'yi de istiyor. Ancak başarılı oyuncunun hem bonservis bedeli yüksek hem de Avrupa'da oynama hayali bulunuyor.

İrfan Can, Avrupa'dan bir takımla anlaşamazsa onun için de bir miktar para ve takas teklifi sunulması bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine geçecek olan Emre Belözoğlu'nun bu görüşmeleri yürüttüğü de gelen bilgiler arasında yer aldı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü

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Haber Yorumları (2)
SEDAT KALFA: ya adam şampiyonlar liginde oynayacak büyük ihtimalle inşaallah tabi ne diye gelsin ki Aalın YILMAZ VURAL ı da dünya gözüyle bi fenerbahçe izleyelim ya
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FENERBAHÇE44: ALİ KOÇ SONUNU HAZIRLIYOR
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