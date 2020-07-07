Teknede eğlence yapan 49 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası
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Teknede eğlence yapan 49 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

İstanbul Boğazı Kabataş açıklarında kiralık bir teknede eğlence yapan 49 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri ihlal ettikleri için toplam 154 bin 350 lira idari para cezası verildi.

07.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:23

İstanbul Boğazı Kabataş açıklarında kiralık bir teknede eğlence yapan 49 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri ihlal ettikleri için toplam 154 bin 350 lira idari para cezası verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, Boğaz'da kiralık teknelerin umuma açık eğlence yeri olarak kullanılması önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 5 Temmuz'da bir tekneyi Kabataş açıklarında seyir halindeyken durdurdu.

Yapılan incelemede teknede müzik eşliğinde eğlence yapıldığı, fiziki mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

Teknedeki 49 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 154 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

Tekne sahibi Muzaffer C. ve tekneyi kiralayan Tevfik T.T. ise idari işlem için Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Teknede eğlence yapan 49 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası

Kaynak: AA

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