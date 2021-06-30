Tekli: "Girişimci kadınlarımızın daha fazla desteklenmesi gerekiyor"
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Tekli: "Girişimci kadınlarımızın daha fazla desteklenmesi gerekiyor"

Tekli: 'Girişimci kadınlarımızın daha fazla desteklenmesi gerekiyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) yönetimi, MTOSB'yi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) yönetimi, MTOSB'yi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin'de birçok başarılı iş kadınının büyük işlere imza attıklarını belirterek, "Genç girişimci kadınlarımızın daha fazla desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Mersin'de iş kadınlarının üyesi olduğu GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret ederek, Başkan Sabri Tekli ile bir araya geldiler. Ziyarete, GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Haddat, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve GİŞKAD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Ziyaretin ilk durağı Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi oldu. Burada yapılan çalışmalar hakkında Sabri Tekli'den bilgi alan heyet, daha sonra Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek Okul Müdürü Esma Kök'ten öğrencilerin aldığı eğitim ve okulun işleyişiyle ilgili bilgiler aldılar.

GİŞKAD olarak amaçlarının kadınların ekonomiye daha fazla katkı sağlaması olduğunu belirten Başkan Beydağı, "2006 yılında kurulduk. Amacımız iş kadınlarına mentorluk yapmak. Hedefimiz, kadınlarımızın ekonomiye daha fazla katkı sağlaması ve toplum içerisinde, iş alanlarında daha aktif kadın profili oluşturmak. Bu konuda verdiğiniz desteklerden dolayı GİŞKAD ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi

Kadın girişimcilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen MTOSB Başkanı Tekli ise "Mersin'de birçok başarılı iş kadını büyük işlere imza atıyor. Genç girişimci kadınlarımızın da daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Kadınların azimli ve kararlı duruşu hepimizi mutlu ediyor. Umut ediyoruz ki, kadın sanayicilerimizin ve girişimcilerimizin sayısı gün geçtikçe artar. Biz onların her zaman destekçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Tekli: 'Girişimci kadınlarımızın daha fazla desteklenmesi gerekiyor'
Tekli: 'Girişimci kadınlarımızın daha fazla desteklenmesi gerekiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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