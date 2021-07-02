Tekli: "Genç girişimciler bu merkezde çok şey öğreniyor"
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Tekli: "Genç girişimciler bu merkezde çok şey öğreniyor"

Tekli: 'Genç girişimciler bu merkezde çok şey öğreniyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER) Yönetim Kurulu Üyeleri, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini gezdi.

Çukurova Genç Girişimci İş İnsanları Derneği (ÇUGİDER) Yönetim Kurulu Üyeleri, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini gezdi. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinin genç girişimcilere önemli katkılar sağladığını belirterek, "Genç girişimciler bu merkezde çok şey öğreniyor" dedi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde (MTOSB) yer alan Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. ÇUGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Gelbul, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇUGİDER Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Balkan ile yönetim kurulu üyeleri Model Fabrika ve İnovasyon Merkezini ziyaret ederek, MTOSB Başkanı Sabri Tekli'den bilgiler aldı.

Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinin genç girişimcilere önemli katkılar sağladığını belirten Başkan Tekli, "Genç girişimciler bu merkezde çok şey öğreniyor. Burası yeniliğe açık ve vizyoner bireyler yetiştirme noktasında önem taşıyan bir merkezdir. Sanayicilerimiz, firma sahipleri ve yetkilileri, gençlerimiz buradan eğitimlerini alarak iş hayatlarına olumlu yönde katkı sağlıyor. ÇUGİDER yönetiminin merkezimize yapmış olduğu ziyaretten son derece mutluyum" dedi.

ÇUGİDER Başkanı Gelbul ise "Çukurova iş dünyasının genç liderleri olarak, bölgenin kalkınmasına, ticaretine dinamizm katmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel ticaretin kurallarını, ülkemizin global piyasalardaki yerini ve potansiyelini ve bölgemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Mersin ve Adana'nın Ortadoğu ve Avrupa arasındaki stratejik konumunu; bölgenin tarımı, sanayisi, limanı ile taşıdığı yüksek potansiyeli biliyor; bölgenin değerlerine değer katmak için çalışıyoruz. Her biri kendi sektöründe girişimci olan üyelerimiz arasında tam bir işbirliği sağlanması için çalışıyor, bugüne dek yapılmamış olanı yapmak için yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte mücadele ediyoruz. Mevcut yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana yenilikçi projeler ile önce kentimizin, sonra ülkemizin ekonomisine katkı sunmak adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulunan heyet, sonrasında Başkan Tekli'ye hediye takdim etti. - MERSİN

Tekli: 'Genç girişimciler bu merkezde çok şey öğreniyor'
Tekli: 'Genç girişimciler bu merkezde çok şey öğreniyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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