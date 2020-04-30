Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
30.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:11

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde işçilere maske dağıttı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde işçilere maske dağıttı.

Başkan Sarıkurt, ilçe genelinde alınan koronavirüs önlemleri kapsamında, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte işlerine giden vatandaşlara sohbet ederek onlara maske dağıttı.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, halkın sağlığını önemsediklerini belirtti.

Maske dağıtırken bir yandan da vatandaşlara bilgilendirmede bulunan Sarıkurt, "Koronavirüs salgını başladığından bu yana ekiplerimizle durmaksızın çalışıyoruz. Gelişmeleri takip ederek önlemlerimizi geciktirmeden alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Her gün mahalle ve sokaklarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı gerçekleştirirken bir yandan da vatandaşlarımızın maske ihtiyacını gidermek için çözüm üretiyoruz." dedi.

Marmaraereğlisi Belediyesi'nden hasta yatağı yardımı

Marmaraereğlisi Belediyesi rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalan vatandaşlara hasta yatağı yardımlarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ilçede yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara hasta yatağı verildiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarla ilgili sosyal projelerinin devam edeceğini dile getiren Ata, konuşmasına şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, çalışmalarımızı aksatmayarak vatandaşlarımızın derdine derman olmaya devam ediyoruz. Hem mübarek Ramazan ayının gelmiş olması hem de küresel salgınla mücadele kapsamında sosyal yardımlarımızı daha yoğun bir şekilde yapmaya başladık.Yatalak durumda olan vatandaşımızı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibimiz ziyaret etti. Yaşadığı sıkıntılardan benimde haberim oldu. Bizde hastalığında rahat ettirebilmek adına kendisine hasta karyolası hediye ettik. Hastaların sıkıntılarını giderme konusunda gayret gösteriyoruz. Hepimiz bir gün sağlık sorunu yaşayarak, aynı duruma gelebiliriz. Marmaraereğlisi Belediyesi olarak gücümüzün yettiğince hastalarımıza ve yakınlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Başkan Sarıkurt altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçedeki asfalt, kaldırım ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Hava şartlarının iyileşmesinin ardından şehir genelinde başlatılan çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Sarıkurt, bazı mahallelerde yol ve asfalt çalışmalarını tamamladıklarını bazılarında ise yol açma, kilit taşı, kaldırım ve asfalt serim çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Kumluca Deresi ve çevresine yürüyüş yolu ve kaldırım çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak önemli bir ihtiyacı karşılayacaklarını belirten Sarıkurt, "Yürüyüş yolu ve kaldırım çalışmaları ile birlikte yapılacak çevre düzenlemesi ile bölgenin çehresi önemli ölçüde değişmiş olacak. Ayrıca Kumluca Deresi içerisinde çeşitli nedenlerle biriken taş ve toprak kütlesi ile havaların ısınmasıyla birlikte kötü kokuya neden olan sazlık alanların temizliğini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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