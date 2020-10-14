Tekirdağ'da yüksek kapasiteli konaklama tesislerine "Güvenli Turizm Sertifikası" zorunluluğu...
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Tekirdağ'da yüksek kapasiteli konaklama tesislerine "Güvenli Turizm Sertifikası" zorunluluğu...

14.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:04
Tekirdağ'da yüksek kapasiteli konaklama tesislerine

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğunun getirildiği bildirildi.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğunun getirildiği bildirildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Buna göre, olağanüstü salgın koşullarında sağlıklı, güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için bakanlık belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince sertifika alınması zorunlu hale getirildi.

Açıklamada, konaklama tesislerinin sertifikası olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmeyeceği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 ila 49 oda kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin ise 1 Ocak 2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 'www.tga.gov.tr' adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen sertifika koşullarını yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekiyor. Sertifika alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde işletme faaliyetlerine son verilecek."

Alınan kararlara uymayanlara idari işlem yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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