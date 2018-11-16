Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde dişi Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin evinde hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bir adrese yaptığı operasyonda evin için kurulmuş düzenek ve bu düzenek içerisinde çiçek saksısında 1 metre 30 santim boyunda Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili S.C. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.