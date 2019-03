Tekirdağ Bakan Selçuk Ekonomimizin Yükselmesi İsteniyorsa, Eğitimimizin Yükselmesi Gerekiyor-2

Bakan Selçuk Ekonomimizin yükselmesi isteniyorsa, eğitimimizin yükselmesi gerekiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ekonominin eğitimle bağlantılı olduğunu belirterek, Ekonomimizin yükselmesi isteniyorsa normal surette eğitimimizin yükselmesi gerekiyor. Bizim ekonomi ile ilgili yapmak istediğimiz bütün hedefler aslında eğitimle ilgili hedefler dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Tekirdağ'ın eğitim hayırseverleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Hayırseverler tarafından yapılan yatırımlara bakıldığında gurur verici bir tablo ile karşılaştıklarını ifade eden Bakan Selçuk, Uzun süredir gelmek istediğim bir şehir burası. Bütün illerle ilgili analiz yaparken Tekirdağ'da bulunmayı listemize almıştık. O yüzden burada olmak onur verici. Herkesin parası olabilir ama hayırsever olamaz. Çocukların hizmetine yönelik bir takım eserler ortaya koymak herkese nasip olmaz. Buraya gelen hayırseverlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye'de hayırseverler tarafından yapılan yatırımlara baktığımızda ülkemiz için gurur verici bir tablo ile karşı karşıyayız. Bizim temel hedefimiz bu ülkenin çocuklarının aydınlığını arttırmak. Bunu neden istiyoruz Çocuklarımız bayrağımızı alsınlar, yükseltsinler, bu ülkenin çocukları olmaktan gurur duysunlar istiyoruz dedi.

Bakan Selçuk, ekonominin eğitimle bağlantılı olduğunu belirterek, Ekonomimizin yükselmesi isteniyorsa normal surette eğitimimizin yükselmesi gerekiyor. Bizim ekonomi ile ilgili yapmak istediğimiz bütün hedefler aslında eğitimle ilgili hedefler. Orta gelir tuzağından söz ediliyor dünyada. Eğer orta gelir tuzağı varsa bir ülkede orada eğitim tuzağı vardır. Yani eğitimimiz orta ise ekonomimiz de ortadır. Bu yüzden eğitime yatırım yapmamız gerekiyor. Fakat bunları küresel normlar içerisinde yapmamız lazım. Bunu yapmamız için de bilimsel çalışmalara ihtiyaç var. Metot temelli gayrete ihtiyaç var. Bu sadece arzu etmekle, temenni etmekle yapılabilecek bir iş değil dedi.

'OKULLARIN MUTFAĞI SINIFLARDIR'

2023 eğitim vizyonu hakkında bilgi veren Selçuk, 2023 eğitim vizyonumuzda eğitimin ekonomi ile bir şekilde bağlantılı olduğunu ortaya koyan standartları dikkate alan dokümandır dedi. Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü

Bunda dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Bir tanesi 'eğitim bir sistemdir' ve bunun alt sistemleri vardır. Her bir alt sistemin uluslararası kriterler ele alınarak muhakkak suretle ulusal düzeyde ilişkilendirilmeye ihtiyaç vardır. Bizim alt sistemle dikkat çekmek istediğimiz,0 öğretmen yetiştirme, okul öncesi eğitim, öğretmen eğitimi, hizmet içi eğitim. Birçok alt sistemin birlikte ve bütünsel olarak dönüştürülmesini amaçlıyoruz. Bu yüzden bize bir yol haritası gerekiyor. 3 yıllık bir yol haritasını ortaya koymak ve ay, aya sene, sene ne yapacağımızı nasıl yapacağımızı, simülasyon modelleriyle ortaya koymayı hedef edindik kendimize. Bütün hedeflerimizi hayata geçirmeyi hedef ediniyoruz kendimize. Bunlar Ankara'dan yapılacak çalışmalarla, sınırlı kalamaz. Oradan göndereceğimiz genelgelerle, talimatlarla okullar hayat bulmaz. Okulların mutfağı öğretmen odaları sınıflardır. Dolayısıyla bizim okullardan yola çıkan bir yol haritasına ihtiyacımız var. Bunun felsefesinde bir söz var; 'Doğan her şey aşağıdan yukarı, ölen her şey yukarıdan aşağı doru hareket eder.' Bizim aşağıdan yukarı doğru bir eğitimsel harekete ihtiyacımız var. Yani okullarımızdan, öğretmenlerimizden yola çıkarak, öğretmenlerimizin omuzlarından yükselecek bir işten bahsediyorum. Bunu akademisyenler olarak bizler yapamayız. Ama okulumuz bize öncülük ederse, Türkiye eğitim sisteminde çok büyük yol alır.

Bakan Selçuk, Türkiye Cumhuriyeti'nde geçmişte yapılan çok büyük güzellikler olduğunu ifade ederek, Bizim tüm bu güzelliklerin üstüne yeni güzellikler eklemek ve ödevimizi yapmakla yükümlüyüz. Bizler eğitimle ilgili bir şey yapacaksak 2040'lara doğru yeni bir dünya düzeni geliyor. Bizim o yıllara hazırlanmamız için çocuklarımızın yeni bakış açısına ihtiyaç var. O yıllarda çocuklar bize şu soruyu soracak; 'Bizi neye hazırladınız' Biz de diyeceğiz ki sizi yeni dünyaya hazırladık. Bu yüzden çok çalışmaya ihtiyaç var. Birlikte çok güzel yolculuklar yapabiliriz. Burada olduğunuz için, Milli Eğitim çocukları için gösterdiğiniz gayret için çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim bundan sonraki hedeflerimizde bu ülkenin ortak paydasını dikkate alan bir gelecek hayali olduğunu bilmenizi isterim. Sizin burada olmanız eğitimde vereceğiniz desteği daha da sürdüreceğinizi gösteriyor. Sizlerin desteği inanılmaz derecede önemli diye konuştu.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırsever Mediha Mehmet Tetikol Ortaokulu'nu yaptıran Mediha Tetikol'a sertifika verdi. 37 hayırsever ile hatıra fotoğrafı çektiren Selçuk, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

