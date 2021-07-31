Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası İskenderun'da yapıldı

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın ikincisi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapıldı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın ikincisi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapıldı.

27-31 Temmuz tarihleri arasında İskenderun'da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan Garanti BBVA Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası ve A Milli takım seçme kampı final karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Kadın A Milli Takım adına hazırlık kampı niteliğinde olan turnuva oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kapalı spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonaya AK Parti Hatay milletvekilleri Abdülkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Ferit Ali Gündel, Tekerlekli Sandalye Basketbol Antrenörü Murat Saltan, yardımcı antrenörler Abdullah Bayram ve Songül Çelik katıldı.

Şampiyonada protokol üyeleri katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, madalyalarını ve ödüllerini takdim etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı