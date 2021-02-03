Tek vurgun gıdada yapılmıyor! Dolar bahanesiyle zam üstüne zam yapılan çok sayıda üründe, kur düşse de fiyatlar sabit kaldı

Türkiye gıda fiyatlarında yaşanan fırsatçılığı konuşurken diğer ürünlerde de durum pek farklı değil. Kurun geri çekilmesine rağmen dolar bahanesiyle zam üstüne zam yapılan elektronikten mobilyaya giyimden kozmetiğe kadar neredeyse tüm kalemlerde fiyatlar sabit kaldı.

Tüm Türkiye gıda fiyatların yaşanan fahiş fiyatlara odaklanmışken diğer bir yandan sessiz sedasız dolar fırsatçılığı sürüyor. Dolar kurunun rekor seviyelere çıktığı dönemde kur bahanesi ile zam üstüne zam yapanlar kur düşünce sessizliğe büründü.

UZMANLAR DOLARIN 7 TL'NİN ALTINA DÜŞMESİNİ BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hukukta ve ekonomide yeni reform" mesajıyla başlayan, devamında ekonomi yönetimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fiyat istikrarını önceleyen sıkı para politikası duruşunun etkisiyle Türk lirasındaki değer kazancı sürüyor. Adımlar sonrası dolar kuru 6 ayın en düşük seviye kadar inerek 7,09 TL'ye kadar çekildi. Hatta uzmanlar düşüşün 7 TL seviyesinin altına kadar sarkmasını bekliyor.

DOLAR DÜŞTÜ ZAMLAR KALDI

Ancak doların son 6 ayın en düşük seviyesinde olmasına rağmen tüketici elektroniğinden mobilyaya giyimden kozmetiğe kadar neredeyse tüm kalemlerde dolar kurunu bahane ederek zam yapanlar indirime gitmekten kaçıyor. Haber 7'nin haberine göre, enflasyonun yukarı çıkmasında payı olan fırsatçılar indirim yapmadığı gibi halen yüksek kurdan sattıkları ürünlere olası bir kur yüksekliğinde yine zam yapıyor.

KUR FARKINDAN 1000 TL KAR

Örneğin bir popüler markanın yeni çıkan akıllı telefonu halen 7,80 TL seviyesinin üzerinde hesaplanan bir kurla raflarda satılıyor.

Akıllı telefonlarda 1500 TL üzerine modellerden yüzde 50 oranında ÖTV alınıyor. Buna ek olarak yüzde 18 KDV, yüzde 10 TRT payı ve yüzde 1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı payı alınıyor. Örneğimize konu olan akıllı telefonun yurtdışı satış fiyatı 699 dolar yani güncel kur ile 5005 TL. Vergiler eklendiğinde ise 8950 TL oluyor ancak bu ürün şuan 9999 TL'den vatandaşlara satılmaya devam ediyor.

VATANDAŞLAR FİYATLARA TEPKİ GÖSTERİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tüketici dernekleri ve vatandaşlar ise fiyatlara tepki göstererek firmaların bir an önce fiyatları normal seviyelere çekmesini talep ediyor.