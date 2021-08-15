Tek tek gidiyorlar! Maradona'dan sonra tüm zamanların en golcüsü Müller de hayata veda etti

Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti. Alman efsane, dünya futbolunda birçok rekorun öncüsü olmuştu. Bir sezonda en çok gol atan (85) gollük rekor, 2012'de Messi tarafından kırılmıştı. Gerd Müller, geçen sezona kadar Bundesliga tarihinde en çok gol atan futbolcuydu. Lewandowski, 40 gollü Müller'i 41 golle geride bırakmıştı.

Tüm zamanların en büyük golcülerinden biri olarak kabul edilen Gerd Müller, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bayern Münih, efsanenin 75 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Yakın zamanda Maradona'yı kaybeden futbol dünyası, böylece bir efsaneye daha veda etti.

REKORLAR YENİ KIRILDI

Müller, tüm zamanların en iyi golcüleri arasında gösteriliyor. Messi ve Lewandowski yıldızlar, onun rekorunu kırmakta çok zorlandı. Müller, Messi'ya kadar bir sezonda en çok gol atan, Lewandowski'ye kadar da bir sezonda Alman liginde en çok gol atan futbolcuydu.

Müller'in kazandığı başarılar:

1 Dünya Kupası

1 Avrupa Şampiyonu

3 Şampiyon Kulüpler Kupası

4 Almanya Şampiyonu

4 Almanya Kupası

1 Dünya Kupa Galipleri Kupası

1 Ballon d'Or

2 Yılın Futbolcusu

17 Gol Krallığı