TEI'den ihracat başarısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 17'ncisi açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırması sonuçlarına göre TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), ihracatını önceki yıla göre yüzde 15 oranında artırarak ilk bin şirket arasında 43'üncü sırada yer aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki lider firması TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin, aynı araştırmanın sonuçlarına göre savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösteren firmalar arasında 2'inci sırada yerini koruyarak, ihracattaki başarısını bir kez daha kanıtladığı belirtildi.

Kaynak: AA